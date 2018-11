Thiếu úy CSGT né cú thúc cùi chỏ của nam thanh niên nên té ngã?!

Sáng 9/11, Công an TP Quy Nhơn đã thông tin chính thức xung quanh clip vừa được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua về việc CSGT giằng co với một thanh niên rồi bất ngờ “ngã” không rõ nguyên nhân vào tối 7/11.

Theo đó, vào lúc 23h tối 7/11, trước số nhà 324, đường Diên Hồng (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), xe máy mang biển kiểm soát 77L1-303.79 do Huỳnh Hiệp Xuyên (35 tuổi, trú xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển xảy ra vụ va chạm giao thông với xe máy biển kiểm soát 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (22 tuổi, trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định) điều khiển.

Nhận được tin báo, Công an phường Ngô Mây đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Sau đó, Tổ công tác CSGT do Đại úy Nguyễn Lê Nhung cùng Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh đã đến hiện trường để khám nghiệm, đo đạc, làm rõ vụ việc.

Khám nghiệm hiện trường xong, tổ công tác CSGT tiến hành đưa 2 phương tiện trong vụ va chạm về trụ sở xác minh làm rõ. Lúc này, lợi dụng thời điểm lộn xộn trên, Huỳnh Hiệp Xuyên đã phóng xe máy rời khỏi hiện trường.

Thấy vậy, Phạm Thanh Qua (21 tuổi) và Phạm Ngọc Tuyển (22 tuổi, cùng ở xã Canh Vinh), là bạn đi cùng với Tuấn đã hô hoán, cho rằng CSGT không giữ xe máy của Xuyên mà chỉ đưa xe của Tuấn về trụ sở công an. Hai thanh niên này giằng co, cản trở không cho CSGT đưa xe máy vi phạm lên ô tô.

Thiếu úy Linh làm việc với thanh niên vi phạm và cảnh đồng chí này bất ngờ té bật ngửa ra phía sau. Ảnh cắt từ clip.

Công an TP Quy Nhơn khẳng định: Trong lúc hai bên giằng co, Phạm Thanh Qua đã thúc cùi chỏ vào người Thiếu úy Hoàng Linh, khiến anh này né tránh và té ngã ra sau. Đối tượng này sau đó bị Công an phường Ngô Mây khống chế, đưa về cơ quan xử lý theo pháp luật.

“Làm việc với công an, Qua và Tuyển đã nhận sai trái của mình. Bây giờ, hướng xử lý tiếp theo của chúng tôi ở mức độ giáo dục để 2 thanh niên này nhận ra hành vi sai trái của mình cũng như để dư luận hiểu rõ được bản chất của vấn đề" - Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn cho biết.

Clip ghi lại sự việc

Về người đã quay và tung clip sự việc trên lên mạng, theo Thượng tá Long: “Clip đăng lên theo kiểu thông tin một phía, khiến dư luận suy nghĩ trái chiều. Chúng tôi sẽ mời người này lên làm việc để có cơ sở xử lý. Việc này cơ bản đã rõ rồi”. Hiện, CSGT Công an TP Quy Nhơn đã mời chủ xe chủ xe máy 77L1-303.79 đến để xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, Tiền Phong Online đưa tin, trong khi xảy ra sự việc trên, một người dân đã quay clip và đưa lên mạng xã hội. Việc SCGT bị té ngã trong lúc cãi cọ, giằng co giữa một nam thanh niên khiến nhiều ý kiến bình luận cho rằng vị CSGT này tự té ngã để “ăn vạ”!?.

