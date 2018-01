Thống nhất việc tổ chức xin lỗi người kêu oan 33 năm

Theo đó, địa điểm tổ chức cuộc xin lỗi là UBND phường Khánh Xuân TP Buôn Ma Thuột, địa bàn nơi ông Sáu cư trú, bắt đầu lúc 8h ngày thứ sáu, 26/1/2018. Trong chương trình, có phần phát biểu của đại diện các cá nhân vi phạm, và ông Sáu là người đã bị bắt giam oan. Tiêu đề của sự kiện được trình bày nguyên văn là “Công an tỉnh Đắk Lắk công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu/ V/v vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra vào năm 1985 dẫn đến oan sai”.

Công an tỉnh sẽ có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, để buổi xin lỗi diễn ra trang nghiêm và an toàn.

Ông Nguyễn Lâm Sáu sinh năm 1940 tại Nghệ An, tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi tại Liên Xô năm 1966. Ông bị bắt giam oan 9 ngày, kể từ ngày 14/11/1985, sau khi ông phát đơn tố cáo cán bộ nông trường Ea Kao (ngoại thành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và ức hiếp quần chúng.

Ông Sáu mất quyền công dân từ đó tới nay, sau nhiều lần Công an tỉnh đưa ra đề nghị xử lý vụ việc nhưng ông Sáu cho rằng thủ tục và quy trình chưa đúng.

Về vụ việc này, báo Tiền Phong đã đăng hơn 10 tin bài đề nghị nhà chức trách giải quyết đúng pháp luật, phục hồi quyền công dân và trả lại các quyền lợi chính đáng cho ông Nguyễn Lâm Sáu.

Hoàng Thiên Nga