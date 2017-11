Thông tin gây sốc về vụ giết người phi tang xác dưới cống

Đến trưa 13/11, Cơ quan điều tra Công an huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Thu (45 tuổi, trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’đrắk) để điều tra, làm rõ về cái chết của chị Phạm Thị Phúc (40 tuổi, trú thôn 2, xã Ea Pil). Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập bà Vũ Thị Mây (45 tuổi, vợ của Thu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Không tố giác tội phạm”.



Theo lời khai ban đầu của đối tượng tại cơ quan điều tra, vào khoảng 15h chiều 11/11, Nguyễn Văn Thu đang coi rẫy và ao cá của gia đình thì phát hiện chị Phạm Thị Phúc đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở khu vực giáp với rẫy của mình.



Thu cho rằng chị Phúc có “quan hệ tình cảm” với người đàn ông này. Khi Thu hỏi chị Phúc về mối quan hệ này thì chị Phúc bảo Thu không được nói chuyện này với ai và hứa cho Thu 2 triệu đồng.

Bà Mây, vợ của Thu tại cơ quan điều tra.

Sau khi không thấy chị Phúc không trở về, gia đình đã chia nhau đi tìm đồng thời báo cho cơ quan công an. Trong quá trình tìm kiếm, cơ quan điều tra đã phát hiện đôi dép của nạn nhân tại nhà của Thu nên đã tiến hành mời đối tượng lên làm việc.Tại cơ quan điều tra, ban đầu Thu một mức chối tội mình không biết chuyện. Tuy nhiên, trước những chứng cứ đưa ra, đến 21h cùng ngày, Thu đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an huyện M’đrắk tiếp tục điều tra, làm rõ.