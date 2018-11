Thông tin mới vụ nữ giáo viên nghỉ hưu bị sát hại tại nhà riêng

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h30 ngày 5/11, một đối tượng lạ đã lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị T. (68 tuổi, trú thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) hiện là giáo viên đã nghỉ hưu. Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng hung khí sát hại nạn nhân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nghe tiếng kêu cứu, người hàng xóm Bùi Ngọc Đ. (74 tuổi) đã chạy sang hỗ trợ nạn nhân cũng bị nghi phạm gây thương tích vùng mặt phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, ngay trong sáng 6/11, người thân trong gia đình bà Nguyễn Thị T. đã tiến hành tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Người thân tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Theo lãnh đạo công an thị trấn Trần Cao, khoảng 20h40 ngày 5/11, công an thị trấn nhận được thông tin về vụ án mạng nên nhanh chóng tiếp cận hiện trường để điều tra vụ việc. Công an thị trấn thông tin: “Khi tiếp cận hiện trường, cửa nhà bà T. khóa trái. Chúng tôi trèo tường vào lối đằng sau vào thì phát hiện nạn nhân nằm gục trước cửa nhà vệ sinh, tử vong với vết thương sâu trên cổ. Đồ đạc trong nhà khi đó không có sự xáo trộn”.

Gia đình nạn nhân cho biết thêm, do chồng bà T. đã mất từ lâu trong khi đó con trai đi làm ăn xa nên cựu giáo viên này ở nhà một mình.

“Thời điểm trước khi xảy ra vụ án, khu phố mất điện, bà T. đi bộ tập thể dục nhưng không khóa cửa. Lúc về tới nhà, phát hiện có đối tượng lạ trong nhà bà đã kêu cứu nên bị sát hại” – người nhà nạn nhân phỏng đoán nguyên nhân vụ án.

Nạn nhân Đ. sau khi được cấp cứu hiện đã tỉnh táo, khẳng định, khi nghe tiếng kêu cứu của bà T. mới chạy sang nhà hàng xóm ứng cứu và bị một thanh niên chém rồi bỏ chạy.

Theo thông tin, hung thủ vụ án bước đầu được xác định là Đoàn Hữu Khơi (SN 2001, trú thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). Điều đáng nói, nhà đối tượng Khơi nằm ngay gần nhà cựu giáo viên.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ vụ việc.

