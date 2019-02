Thông tin mới vụ Phó phòng ngân hàng giết bố ngày tết

Ngày 14/2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.

Trương Mạnh Tuấn là nghi phạm đã dùng dao tấn công khiến 3 người trong gia đình thương vong, sau đó y tự sát nhưng bất thành. Tuấn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc, sau 3 ngày điều trị, sức khỏe nghi phạm Tuấn đã khá ổn định, vì vậy đã được xuất viện để phục vụ điều tra.

CQĐT khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trương Mạnh Tuấn.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 8/2, Trương Mạnh Tuấn đi liên hoan, hát Karaoke với bạn tại thị xã Cửa Lò, khi về nhà có biểu hiện bất thường, nghi sử dụng ma túy. Lúc 23h (ngày 10/2), Trương Mạnh Tuấn tiếp tục có biểu hiện bất thường rồi dùng dao chém người thân trong gia đình. Hậu quả, ông Trương Cảnh Hữu (SN 1959, bố đẻ của Tuấn) tử vong, mẹ và em gái của Tuấn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Gây án xong, Trương Mạnh Tuấn điều khiển xe ô tô mang BKS 39A - 199.26, chạy về phía khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc để bỏ trốn.

Đến 3h15p (ngày 11/2), Công an huyện Nghi Lộc đã bắt Trương Mạnh Tuấn khi y đang lẩn trốn tại xóm 5, xã Nghi Xá. Lúc bị bắt, Tuấn trong tình trạng hoảng loạn, không mặc quần áo, bị thương ở bụng và đòi tự sát. Công an huyện Nghi Lộc đã đưa Tuấn đến Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc để cấp cứu, đồng thời thu giữ phương tiện, dao và các tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

