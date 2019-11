Thông tin mới vụ thiếu tá quân đội lái ô tô tông chết cô gái 18 tuổi

Quảng cáo

Trước đó vào chiều 23/11, Thiếu tá Trần Xuân Quang (46 tuổi) cầm lái ô tô INNOVA lưu thông theo hướng từ TP.Đà Lạt đi huyện Lạc Dương (Lâm Đồng); khi đến trước cây xăng Tùng Lâm thì bất ngờ rẽ trái tông vào xe máy do em Phạm Thị Ngọc Anh (18 tuổi) điều khiển; đẩy chiếc xe máy này vào đầu xe tải đang đậu bên đường. Hậu quả, em Phạm Thị Ngọc Anh tử vong, xe máy hư hỏng nặng.

Theo các nhân chứng, sau khi gây tai nạn, Thiếu tá Trần Xuân Quang lảo đảo bước ra khỏi xe từ ghế lái, có mùi rượu, gọi điện thoại cho ai đó rồi lên ô tô biển số 49A – 244… định rời đi. Người dân địa phương đã chặn chiếc xe lại và yêu cầu ông Quang ở lại hiện trường để chờ cơ quan chức năng đến lập biên bản xử lý vụ việc.

Ông Quang tại nơi xảy ra tai nạn.

Ngay sau đó, Công an TP.Đà Lạt đã đến hiện trường kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở của ông Quang và xác định vượt ngưỡng cho phép.

Công an TP.Đà Lạt đã tiến hành ghi nhận hiện trường vụ tai nạn; hoàn tất hồ sơ bước đầu. Tuy nhiên do Thiếu tá Trần Xuân Quang đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự TP. Bảo Lộc nên công an chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 của quân đội để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Anh ​