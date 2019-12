Thu hơn 400 bánh heroin trị giá gần 180 tỷ đồng ở TP HCM

Quảng cáo

Ngày 5/12, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý (C04, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) vừa khám phá thành công đường dây buôn bán ma tuý, thu 446 bánh heroin trong một nhà kho ở TP HCM, ước tính trị giá hơn 6 triệu USD (gần 180 tỷ đồng).



Lãnh đạo Cục C04 – Bộ Công an cho hay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng người Đài Loan và một số người Việt liên quan. Việc triệt phá nằm trong diễn biến mở rộng điều tra đường dây vận chuyển 895 bánh heroin tại TP HCM hồi tháng 3 vừa qua.

Trước đó, ngày 27/3/2019, tổ tuần tra Đội CSGT An Sương làm nhiệm vụ ở khu vực cầu vượt An Sương, huyện Hóc Môn) phát hiện ôtô 4 chỗ và xe tải chạy rất nhanh trên quốc lộ hướng từ Thủ Đức về An Sương, cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lập tức có hai người đàn ông xuống xe, đưa tiền xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bị từ chối. Lợi dụng sơ hở, cả hai bỏ chạy song đã bị cảnh sát bắt lại ngay sau đó. Qua xác minh, cảnh sát xác định có một người mang quốc tịch Đài Loan.

Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng carton chứa 895 bánh heroin. Giám định thí điểm 10 mẫu lấy từ mỗi loại, kết quả cho thấy đây là heroin được sản xuất tại Tam Giác Vàng (Myanmar), chất lượng đạt hơn 98%.

Ngay trong đêm, gần trăm trinh sát đã tỏa đi nhiều nơi khám xét các điểm nghi là nơi cất giấu ma túy của đường dây này. Một kho hàng ở Bình Dương, nơi hai người Đài Loan thuê trước khi vận chuyển số ma tuý, cũng bị cảnh sát kiểm tra nhưng không tìm thấy tang vật.

Sau nhiều tháng phối hợp với cảnh sát Đài Loan, đến nay vụ án đã khép lại với việt bắt toàn bộ những người liên quan đến đường dây, diệt tận gốc ổ nhóm với tổng số 1.341 bánh heroin bị thu giữ.

Dương Lê