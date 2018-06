Thua độ mùa World Cup, người trộm xe cấp cứu khai gì?

Ngày 27/6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Minh Hồ (38 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo công an, nghi can Hồ khai nhận vì thua độ World Cup nên đã đi trộm chiếc xe cấp cứu của bệnh viện Triều An (quận Bình Tân).

Hồ khai nhận, vì ghiền cá độ bóng đá nên từ khi giải World Cup khởi tranh đã tham gia cá độ và thua hơn 100 triệu đồng. Túng quẫn nên Hồ bỏ quê lên TPHCM sống nhờ ở các chùa nhưng vẫn không từ bỏ ý cá độ bóng đá.

Hồ tại cơ quan điều tra.

Tối 23/6, Hồ tiếp tục bắt độ đá bóng với 10 triệu đồng và tiếp tục thua. Hồ phải bán xe máy rồi đi nhậu. Đến quán nhậu Hồ thiếu tiền trả phải bỏ lại quán hai bộ quần áo trừ.

Sau đó, Hồ đi lang thang đến khu vực bệnh viện Triều An xin cơm ăn thì thấy chiếc xe cấp cứu dừng lại nhưng còn cấm chìa khóa trong xe. Hồ leo lên xe lái xe chạy về quê.

Chiếc xe cấp cứu bị Hồ lấy trộm.

Khi xe lên cao tốc Trung Lương –TPHCM đến trạm thu phí thì Hồ bị nhân viên trạm nghi ngờ không cho qua và báo công an. Hồ bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Hồ phủ nhận lấy trộm xe cấp cứu. Hồ cho rằng chỉ mượn xe chạy về quê xin tiền lên trả nợ cá độ, sau đó sẽ trả xe cấp cứu.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai điều tra làm rõ.

Văn Minh