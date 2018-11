'Thúc cùi chỏ' làm CSGT té ngã, có thể xử tù người tung clip?

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội lan truyền đoạn video clip về vụ việc giữa CSGT và 2 thanh niên trên địa bàn TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Về việc này, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long Trưởng Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khẳng định cơ quan chức năng đang tìm người đầu tiên đưa clip lên mạng xã hội để xử lý nghiêm. Trưởng Công an TP Quy Nhơn đánh giá việc tung clip lên mạng có chủ ý không đúng, thông tin một chiều gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

"Clip đăng lên theo kiểu thông tin một phía, khiến dư luận trái chiều. Chúng tôi sẽ tìm và mời người này lên làm việc để có cơ sở xử lý", Thượng tá Long khẳng định.

Dựa trên các thông tin từ mạng xã hội và báo chí, Luật sư Nguyễn Tiến Trung - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng: Nếu đoạn Video clip trên đã được chỉnh sửa để làm sai sự thật, diễn biến sự việc để nhằm mục đích cá nhân gây hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Căn cứ Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

“Điều 64. Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;…”

Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý theo quy đinh của bộ luật hình sự: Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn sai sự thật và tin đồn đó có tính chất vu khống thì theo quy định tại Điều 156 Bộ Luật hình sự quy đinh về tội vu khống:

Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Nếu không xác định được chính xác người tạo ra tin đồn sai sự thật mà chỉ xác định được người tung tin thì áp dụng theo quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự, Quy đinh về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

Theo đó, người nào thực hiện hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet những thông tin trái với quy định của pháp luật nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 117, 155, 156 và 326 của Bộ luật này.

Hành vi xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như đã thông tin, ngày 8/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip có nội dung CSGT Công an TP Quy Nhơn giằng co với 2 thanh niên trong lúc xử lý một vụ TNGT. Clip có đoạn vị CSGT bất ngờ ngã ngửa khi đứng bên cạnh và nói chuyện với một thanh niên.

Về vụ việc trên, Công an TP Quy Nhơn cho rằng sau khi xảy ra vụ TNGT, 2 bên tự thương lượng giải quyết nhưng không thành và xảy ra to tiếng, thách thức nhau; người dân xung quanh đã báo công an đến giải quyết. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Quy Nhơn cử cán bộ Công an phường Ngô Mây và tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT đến hiện trường phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.



Theo Công an TP Quy Nhơn, khi tổ công tác thực hiện quy trình xử lý TNGT thì Tuyển và Qua có biểu hiện say xỉn, đi vào hiện trường, dùng điện thoại quay phim, lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự. Tổ công tác yêu cầu ra khỏi hiện trường nhưng họ không chấp hành mà có lời nói, thái độ thách thức, buộc tổ công tác phải cưỡng chế, đẩy họ ra khỏi khu vực.

Lợi dụng sơ hở, anh Xuyên liền lên xe 77L1-303.79 rời khỏi hiện trường. Khi tổ công tác chuẩn bị đưa phương tiện gây tai nạn về trụ sở Công an TP Quy Nhơn thì Tuyển và Qua giằng co, yêu cầu không được giữ xe 77L1-938.49 mà phải tìm xe 77L1-303.79 về xử lý.



Công an TP Quy Nhơn cho biết trong quá trình xô đẩy, Qua đã dùng cùi chỏ trái thúc vào ngực làm thiếu úy CSGT Linh ngã xuống đường. Trước các hành vi cản trở tổ công tác như trên, Công an phường Ngô Mây tiến hành khống chế, đưa đối tượng về trụ sở xử lý. `

Minh Đức