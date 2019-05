Thực hư tin Thiếu úy Công an bị bắt trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Tối qua (7/5), cộng đồng mạng xôn xao về thông tin liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Một số trang fanpage trên mạng xã hội Facebook như: “An ninh mạng AK47”, “Hoa Hồng Thép”… tung tin Cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam “thiếu uý công an hình sự tỉnh Thái Nguyên tên là N.H.A, người vừa bị sa thải khỏi ngành công an nhân dân trước đó”.

Thông tin được một số trang fanpage đưa và được chia sẻ chóng mặt trên mạng. “Thiếu uý N.H.A được cho là kẻ chủ mưu đã dựa vào chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ để mua chuộc và bao che cho Vì Văn Toán cùng đồng bọn Công và Hùng và những tên nghiện ngập khác” tổ chức bắt cóc và sát hại nạn nhân. Các fanpage này còn lý giải vì sao Thiếu uý N.H.A quen biết Vì Văn Toán và nạn nhân Cao Mỹ Duyên, đồng thời cho rằng, “cuối cùng thì cảnh sát điều tra cũng đã bắt được tên nghi phạm chủ mưu ác độc và nham hiểm này”…

Những thông tin trên đã thu hút hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội facebook. Sáng nay, 8-/, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thông tin trên là bịa đặt, sai sự thật.

Qua tiến hành sơ bộ xác minh, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên chưa bắt giữ, tạm giam đối tượng nào có hình ảnh và thông tin như các trang fanpage nêu. Đối với hình ảnh được cho là Thiếu uý hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên thực chất là của một người từng công tác ở một đơn vị Công an khác và đã ra khỏi ngành. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong một diễn biến khác, được biết đến hôm nay, vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên vẫn đang được điều tra khẩn trương, nhiều nút thắt của vụ án đã được mở. Cách đây ít ngày, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với lãnh đạo VKSND tối cao, Công an, VKSND tỉnh Điện Biên. Nhiều thông tin về vụ án đã được các điều tra viên, kiểm sát viên báo cáo nhưng vì yêu cầu nghiệp vụ không được phép đưa tin.

Các đối tượng trong đường dây tội ác. Tướng Vương cũng yêu cầu "đóng băng" mọi thông tin liên quan đến công tác điều tra với báo chí. Chính vì thế tất cả những gì đưa trên mạng nếu không phải phát ngôn từ ban chuyên án đều là bịa đặt, xuyên tạc, bạn đọc nên cảnh giác.

Có 2 thông tin có thể hé lộ được: một là cảnh sát đang "xoáy" vào một nhân vật lạ mà quen, quen mà lạ; thông tin thứ hai là tên đồ tể mang khuôn mặt ác thú Bùi Văn Công sau nhiều ngày ngoan cố, tung đủ chiêu trò đối phó với công an giờ hắn đã thành khẩn khai báo. Mà Công đã khai thì chắc chắn sẽ làm rõ nhiều điều còn đang bí ẩn của vụ án.

