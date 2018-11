Thuê khách sạn trốn sau khi trộm 2 tỷ của giám đốc

Như tin đã đưa, khoảng 9 giờ ngày 27/10, ông N.Q.T. (SN 1951, là giám đốc công ty TNHH V.Th.) tới công ty của mình tại Khu Công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM để làm việc. Tại đây, vị giám đốc này phát hiện phòng làm việc có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra thì thấy chiếc két sắt trong phòng bị cạy phá, nhiều tài sản bị mất trộm.

Nhận được tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để điều tra truy xét. Theo vị giám đốc này, tài sản bị mất trộm khoảng 2 tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh, công an phát hiện có 2 đối tượng trùm kín mặt điều khiển xe máy tới trước công ty vào khuya ngày mất trộm. Sau đó, cả 2 leo tường đột nhập vào công ty lục lọi lấy trộm tài sản rồi quay trở ra tẩu thoát. Do hình ảnh về 2 đối tượng khá mờ và ban đêm nên việc xác định đối tượng rất khó khăn.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, công an xác định được Thắng và Tịnh là 2 đối tượng liên quan đến vụ án nên truy xét. Tìm đến nơi cư trú thì cả 2 đi đâu không ai rõ, nhưng công an có được thông tin là 2 đối tượng bỏ trốn về các tỉnh phía Bắc.

Đến ngày 7/11, nguồn tin báo cho hay, cả 2 đối tượng đang lưu trú ở khách sạn ở đường Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, TPHCM. Trong đêm trinh sát công an đã bao vây khách sạn và bắt giữ cả 2.

Bước đầu, cả 2 thừa nhận thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá 2 tỷ của giám đốc doanh nghiệp ở khu công nghiệp Tân Bình, TPHCM. Khám xét nơi ở công an thu giữ nhiều tang vật dùng để đi trộm cắp. Công an tình nghi 2 đối tượng này cũng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Được biết, cả 2 có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Sài Gòn giải phóng