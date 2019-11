Tiết lộ bất ngờ về người làm cơm trứng thắp hương cho nữ sinh giao gà

Quảng cáo

Sau gần 1 năm phát hiện và điều tra vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, quê xã Thanh Hưng) bị sát hại vào đợt tết Nguyên đán 2019, ông Nguyễn Văn Hiển kể lại với PV VietNamNet những giây phút đầu tiên khi tiếp cận hiện trường vụ án.

Theo ông Hiển, khi công an xã có mặt tại hiện trường, một số người dân đã phát hiện thi thể nữ sinh, có người dân còn vào tận hiện trường, chụp ảnh nạn nhân rồi đăng tải lên mạng xã hội.





Trưởng công an xã Thanh Nưa chỉ vị trí phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đoàn Bổng

Bùi Văn Công bị áp giải tới phiên tòa xét xử vụ án buôn bán trái phép chất ma túy chiều 27/11. Ảnh: Đoàn Bổng

Bức ảnh ông Hiển chụp chiếc xe của Công tại thời điểm phát hiện xác nạn nhân. Ảnh: Đoàn Bổng

Vị trí phát hiện thi thể nữ sinh xấu số. Ảnh: Đoàn Bổng

Cáo trạng của Viện Kiểm sát thể hiện, trong vụ án này, Bùi Văn Công là người trực tiếp tham gia bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên và đưa nạn nhân về tại nhà của mình tại tổ 11, xã Thanh Nưa rồi cùng đồng bọn hành hạ thể xác cô gái xấu số.



Bùi Thị Kim Thu trong suốt quá trình đã chứng kiến chồng và đồng bọn gây án nhưng không hề tố giác hay có hành động ngăn cản.



Cáo trạng nêu rõ những câu nói vô cảm của Thu khi lần đầu chứng kiến có nạn nhân trong nhà và khi thấy cô gái bị hành hạ.



Thậm chí, khi thấy chồng và đồng bọn quan hệ với nạn nhân, Thu còn buông lời "Buồng hạnh phúc của người ta, đừng có làm gì ở đây, mang đi chỗ khác mà làm”. Và, chính Thu chứng kiến cảnh Bùi Văn Công dùng hung khí sát hại cô gái xấu số.

"Khi thấy các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo công an tỉnh, huyện có gọi điện cho tôi để xác thực thì tôi có báo cáo là có sự việc như trên. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng từ công an tỉnh, huyện, lực lượng pháp y, viện kiểm sát nhân dân... có mặt tại hiện trường và khẩn trương làm nhiệm vụ", ông Hiển nói.Trưởng công an xã Thanh Nưa cho biết, khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực phát hiện thi thể để điều tra. Tại đây, cặp vợ chồng Bùi Văn Công - Bùi Thị Kim Thu (nhà cách hiện trường khoảng 30m) lớn tiếng bức xúc về vụ án, cho rằng những ai gây ra vụ việc là tội ác, pháp luật phải nghiêm trị.Ngoài ra, chính ông Hiển là người chứng kiến cảnh Thu chạy từ hiện trường về nhà nấu cơm, luộc trứng, cho vào bát rồi đặt gần hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân."Thu tự về nhà làm mọi thứ, khi thấy cơm và trứng tại đó, nhiều người có thắp nén hương cho nữ nạn nhân xấu số", lời ông Hiển.Trước khi vợ chồng Bùi Văn Công bị cơ quan công an bắt, khởi tố, Trưởng công an xã Thanh Nưa đã phát hiện những biểu hiện, câu nói bất thường của hai đối tượng tráo trở này."Tôi để ý rất nhiều đến cặp vợ chồng này, lý do khiến tôi nghi ngờ nhất là khi tôi có mặt tại hiện trường, tôi nghe thấy Bùi Thị Kim Thu chỉ trích tôi rằng: Khi thấy xác nạn nhân, Thu gọi cho trưởng công an xã nhưng không nghe máy và buộc phải gọi 113 trình báo.Tôi thấy dấu hiệu đáng ngờ từ câu nói trên, vì nếu Thu gọi cho tôi thì sẽ có cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, nhưng khi kiểm tra tức thì thì không hề có số lạ nào. Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi lẳng lặng ra cổng, chụp lại xe tải của Công vì cho rằng, kẻ thủ ác chở thi thể bằng xe này", ông Hiển nhớ lại.Nói về việc nắm bắt hiện trường và phán đoán về vụ án, ông Hiển cho rằng, ban đầu cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, nhận thấy thi thể nạn nhân nằm thẳng, ngay ngắn, trên nền có nhiều vỏ trấu tuy nhiên bề mặt không hề có vết cào cấu hay xáo trộn gì."Thi thể nạn nhân bị các đối tượng cởi hết quần áo, nếu vận chuyển bằng xe máy thì bắt buộc phải cần đến 2 người và rất dễ bị phát hiện. Loại phương án xe máy, cơ quan chức năng điều tra theo hướng, kẻ thủ ác chuyển thi thể nạn nhân đến nhà hoang bằng ô tô", Trưởng công an xã Thanh Nưa nói.Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên ra kết luận điều tra vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại và chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân.

Theo VietNamNet