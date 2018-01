Lực lượng chức năng kiểm tra niêm phong và kiểm đếm vật chứng tại chỗ trước khi tiêu hủy.

Đại diện các ngành châm lửa tiêu hủy vật chứng trong vụ án.

Ngày 17/1, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh và TP Hạ Long tổ chức tiêu hủy 260 bánh heroin. Đây là vật chứng trong vụ án Suliyavong Sakhone (quốc tịch Lào) cùng đồng phạm, phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số lượng vận chuyển trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016.Cụ thể, ngày 3/8/2016, trên quốc lộ 18 khu vực dốc Đèo Bụt (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Suliyavong Sakhone cùng các đồng phạm (1 người Lào, 3 người Việt Nam) sử dụng ôtô biển kiểm soát của Lào vận chuyển trái phép 200 bánh heroin qua Việt Nam để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.Số ma túy được cất giấu trong khoang chứa dưới sàn xe. Khi bắt giữ, cơ quan chức năng còn thu giư 1 khẩu súng và 100 viên đạn.Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm 60 bánh heroin và làm rõ, khởi tố thêm 2 bị can.Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, trên cơ sở đề nghị của đại diện VKS, HĐXX đã tuyên cả 5 bị cáo mức án tử hình. 2 bị cáo đã trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra.Tại buổi tiêu hủy, toàn bộ vật chứng là 260 bánh heroin trong vụ án Suliyavong Sakhone cùng đồng bọn vẫn nguyên niêm phong và được kiểm đếm đầy đủ tại chỗ trước sự chứng kiến của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản, bao gồm đại diện của các đơn vị: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính, công an tỉnh, VKSND tỉnh.Quy trình tiêu hủy thực hiện nghiêm túc dưới sự giám sát của nhiều lực lượng. Toàn bộ số ma túy được đốt cháy hoàn toàn, lực lượng thi hành án tiêu hủy tang vật an toàn tuyệt đối.

Theo báo Quảng Ninh