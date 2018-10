Tìm đối thủ 'nói chuyện', 2 thanh niên bị đâm thương vong

Ngày 24/10, Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ, chuyển Trần Đức Tuyển (35 tuổi, quê Hà Nội) cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi Giết người.Do từng có mâu thuẫn, rạng sáng 2 hôm trước (22/10), anh Nguyễn Văn Nhiều (23 tuổi, ngụ Gò Vấp) cùng anh Vĩnh Hiền (26 tuổi, quê Đồng Nai) chở nhau bằng xe máy đến quán cháo vịt của anh Tuyển nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, để nói chuyện.Trong lúc lời qua tiếng lại, giữa 2 bên xảy ra cự cãi. Tuyển sau đó chụp lấy con dao trong quán rượt đuổi Nhiều và Hiền. Hai thanh niên tháo chạy nhưng không may bị ngã. Cùng lúc, Tuyển đuổi kịp dùng dao đâm gục 2 nạn nhân.Người dân xung quanh nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Riêng anh Nhiều do vết thương quá nặng đã tử vong.

Theo Zing