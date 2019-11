Tìm thấy thi thể của người đàn bà 'mất tích' hơn 10 ngày nghi bị cướp giết

Quảng cáo

Theo đó, ngày 12/11, chị Hoàng Thị Huỳnh Giao (SN 1977, trú thôn 6, xã Đạm B'ri, TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng) chạy xe máy hiệu Sirius màu đỏ - đen, BS: 49K1-033.71 rời nhà rồi không thấy trở về. Chồng và 3 con của chị này sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, nghi ngờ người thân mình gặp nạn nên đã báo cơ quan Công an. Nhận được tin, Công an TP. Bảo Lộc, Công an Lâm Đồng đã lập các phương án truy tìm, phát động quần chúng nhân dân hỗ trợ thông tin.

Sáng 26/11, một người dân có vườn cà phê tại thôn 8, xã Tân Lâm, H.Di Linh (Lâm Đồng) đi làm vườn, phát hiện thi thể người không còn nguyên vẹn.

Nhận tin báo, Công an H.Di Linh tiến hành kiểm tra, xác minh, tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, cấp báo Ban Giám đốc Công an tỉnh. Phòng CSHS Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Công an H.Di Linh cùng lực lượng nghiệp vụ đã đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

HHiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Nạn nhân được xác định chính là chị Hoàng Thị Huỳnh Giao, nghi ngờ bị kẻ ác dùng dao đâm nhiều nhát trên cơ thể. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng không có tại hiện trường phát hiện thi thể.

Đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ án, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, phụ trách Công an tỉnh Lâm Đồng, 2 ngày qua, lực lượng hình sự Công an tỉnh phối hợp Viện KSND tỉnh đã ở lại hiện trường, tích cực điều tra, truy dấu vết hung thủ. Thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về lo hậu sự.



Công an đang khẩn trương truy tìm kẻ thủ ác.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh