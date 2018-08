Tin mới nhất vụ nữ giúp việc 9X bị chủ tra tấn như thời trung cổ

Ngày 13/8, Công an TP. Pleiku, Gia Lai cho biết, đơn vị đã có thông báo yêu cầu 5 người đến cơ quan công an làm việc trong vụ án chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) bị bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) đánh đập dã man. 5 người nêu trên gồm Y Liệt (tên gọi khác là Na, Y Non, SN 1997); Y Diên (SN 1995) cùng trú thôn Kon Hra Klah, xã Chư Reng, TP. Kon Tum và Den, Mi, Y Linh.

Đồng thời, Công an TP. Pleiku kêu gọi ai biết thông tin gì về nơi ở, nơi làm việc của những người nêu trên thì cung cấp thông tin cho đơn vị tại trụ sở cơ quan, hoặc gọi điện thoại tới trực ban, điều tra viên. Nếu ai cố tình giúp đỡ cho việc trốn tránh của những người trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đại tá Phan Thanh Tám- Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, bước đầu bị can Hà khai nhiều lần đánh Y Nhiêu, đặc biệt vào tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên, Hà chỉ thừa nhận dùng dao, đánh chém đứt ngón tay phải chị Y Nhiêu còn các hành vi khác (dùng bàn ủi nóng ủi lên cơ thể, bẻ răng,...) như chị Y Nhiêu cáo buộc thì phủ nhận.

Hiện lực lượng công an cùng các ngành liên quan đang khẩn trương điều tra để đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Dư luận đặt câu hỏi, nếu những vết bỏng trên người Y Nhiêu không phải bà Hà gây ra thì do ai?

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin: Năm 2014, Y Nhiêu xuống Gia Lai làm cho một nhà hàng tiệc cưới. Sau đó ít tháng Y Nhiêu quen bà Nguyễn Thị Hà. Lúc này, bà Hà liền gọi Nhiêu về phụ việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm, và trả 3,5 triệu đồng/tháng.

Sau một thời gian, bà Hà luôn cho rằng nữ giúp việc có "quan hệ" với chồng mình và thường xuyên trộm cắp nên đã dùng kìm, dao, bàn là hoặc thanh sắt nóng để tra tấn, chặt ngón tay, bẻ răng, cắt tai... của Y Nhiêu. Cơ quan điều tra cũng xác định bà Hà bị nghiện ma túy.

Ngày 24/7, Công an Tp. Pleiku cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can, gia lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hà về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tiền Lê