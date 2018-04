Tin mới vụ vợ giết chồng, phi tang xác chấn động Bình Dương

Liên quan đến vụ vợ sát hại, chặt đầu chồng phi tang xảy ra gần 4 tháng trước ở Bình Dương gây xôn xao dư luận, đến nay Công an tỉnh đã sơ bộ hoàn tất quá trình điều tra, đang quá trình chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê Hậu Giang, tạm trú TX.Thuận An, Bình Dương) về tội “giết người”.

Theo đại diện Công an Bình Dương, quá trình điều tra, lời khai của bị can Diễm phù hợp với công tác điều tra hiện trường, kết quả giám định mẫu ADN, lời khai của các nhân chứng và người có liên quan khác. Công tác điều tra đã làm rõ từng chi tiết của vụ án mà do đó không cần gia hạn tạm giam thêm đối với bị can Diễm để điều tra nữa.

Công an xác định rõ, Diễm sát hại chồng, là anh Trần Thanh Tú (SN 1982, quê Sóc Trăng, tạm trú cùng địa chỉ) vì mâu thuẫn khi nghi ngờ chồng có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Diễm được xác định là gây án một mình, không có đồng phạm giúp sức cũng như không có ai biết được hành vi phạm tội của bị can này, cho đến khi cơ quan công an khám phá.

Quá trình phân xác chồng cũng như chở đi phi tang ở nhiều địa điểm, Diễm cũng một mình thực hiện.

Theo lời khai của Diễm và qua điều tra, công an có làm rõ, vợ chồng Diễm có 2 con, lần lượt 8 và 12 tuổi, đều gửi ở quê cho cha mẹ chăm sóc, ăn học. Vợ chồng Diễm - anh Tú đi làm ăn xa, thuê phòng trọ tại đường Thuận Giao 05, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương và hàng tháng gửi tiền để lo cho con.

Gây án lạnh lùng

Trước thời điểm gây án, Diễm nghi ngờ chồng có người khác nên vợ chồng mâu thuẫn, sống trong căng thẳng. Tối 15/12/2017, anh Tú đi nhậu về đến phòng trọ thì vợ chồng lại mâu thuẫn, cự cãi. Lúc này, anh Tú có dọa đánh, giết Diễm và cả 2 lao vào ẩu đả.

Anh Tú có chụp lấy 1 con dao trong phòng trọ tấn công nhưng Diễm né được, giật lấy con dao phản ứng lại khiến anh Tú bị thương ở vùng cổ. Vợ chồng ôm vật nhau dưới nền nhà, anh Tú dùng chân đạp Diễm và có dọa rằng “nếu tao còn sống thì mày phải chết”.

Diễn biến sau đó, Diễm đã dùng con dao trên liên tiếp tấn công cho đến khi anh Tú tử vong.

Mất một khoảng thời gian ngắn tự trấn an tinh thần, sau đó Diễm nghĩ đến chuyện phân xác chồng để mang đi phi tang ở nhiều nơi, nhằm phi tang tội ác. Từ đêm 15, đến rạng sáng 16/12 Diễm lần lượt dùng xe gắn máy chở các đoạn thi thể của anh Tú chứa trong các bao nilong, ba lô để mang đến vứt ở các bãi rác dân sinh trên địa bàn P.Thuận Giao.

Quá trình này, Diễm đã lau sạch dấu vết tội ác ở trong phòng trọ. Sau khi phi tang các phần thi thể chồng xong, Diễm quay về vứt con dao gây án trước phòng trọ, mang xe gắn máy có dính dấu vết máu đến một địa điểm gần nhà để rửa và từ đó sinh sống bình thường, ngay trong căn phòng trọ đã giết chồng.

Nghi can Diễm tại cơ quan công an. Trong ngày 16 và 17/12 các đoạn thi thể của anh Tú được người dân phát hiện tại các bãi rác dân sinh và báo cơ quan công an. Thời gian này, Diễm vẫn tỏ ra bình thản, có xuất hiện tại một trong số các địa điểm phát hiện xác người đó để xem như người dân hiếu kỳ.

Có hàng xóm hỏi Diễm về việc không thấy anh Tú đâu thì người đàn bà này trả lời, chồng mình đã về quê để lánh nợ. Từ việc người dân cung cấp nhiều thông tin quý giá và chính gia đình anh Tú ở quê cũng nghi ngờ do nhận dạng hình ảnh qua mạng xã hội, đã có liên lạc nên trong tối 17/12 công an tìm đến phòng trọ của vợ chồng Diễm để tìm hiểu.

Diễm vẫn khai báo thông tin về chồng với cơ quan công an như nói với những người hàng xóm. Tuy nhiên, hàng xóm chung trọ có cho biết, đêm của 2 hôm trước nghe tiếng vợ chồng Diễm lớn tiếng ở phòng trọ, từ đó họ không thấy anh Tú nữa. Từ nghi vấn, công an đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của Diễm kỹ lưỡng và phát hiện một số dấu vết là máu khô ở nền nhà, trên một số vật dụng.

Diễm bị mời về cơ quan công an và qua đấu tranh Diễm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

