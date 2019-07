Tình tiết mới vụ dùng súng AK bắn người yêu rồi tự sát

Quảng cáo

Ngày 22/7, bác sĩ Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết: bệnh viện vừa làm thủ tục chuyển viện cho ông Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi) bà Nguyễn Nữ Mạnh Hiền (38 tuổi, cùng trú tại xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cấp cứu, chữa trị do vết thương rất nặng, phức tạp do đạn bắn.

Khẩu súng AK được thu giữ còn nguyên cả băng đạn bên trong Theo đó, bà Hiền bị trúng 1 phát đạn từ sau gáy xuyên ra phía trước. Còn ông Tùng bị một vết bắn từ cằm xuyên qua gò má trái. “Vì vết thương nặng, phức tạp nên sau cấp cứu ban đầu, bệnh viện đã chuyển hai bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục điều trị” - bác sĩ Phong nói.



Cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Sỹ – trưởng Công an huyện Cư Kuin xác nhận, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. “Đây là vụ án phức tạp, đối tượng tình nghi sử dụng súng quân dụng để bắn người khác rồi tự tử nên huyện đã chuyển hồ sơ và phối hợp với công an tỉnh để điều tra thêm” - đại tá Sỹ nói.

Đại tá Sỹ thông tin, hiện nay việc khám nghiệm hiện trường đã hoàn thành. Cơ quan điều tra đã thu được hai vỏ đạn, 1 viên đạn rớt ra, cùng với một khẩu súng AK đã cắt báng. Trong khẩu súng này còn một băng đạn với hơn 20 viên bên trong.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường Cơ quan Công an vẫn chưa xác định được nguồn gốc của khẩu súng này.



Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin khoảng 17h30 chiều 21/7 tại Chợ 19/8, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ nổ súng khiến hai người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, nghi can được xác định gây án là Nguyễn Văn Tùng (còn gọi Tùng Đồng, 39 tuổi, trú xã Ea B’hốk, Cư Kuin). Nạn nhân bị bắn là bà Nguyễn Nữ Mạnh Hiền (38 tuổi, cũng trú tại xã Ea B’hốk). Cả hai người đã ly hôn và thời gian gần đây có quan hệ yêu đương.

Chiều 21/7, ông Tùng qua nhà bà Hiền nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Bà Hiền bỏ đi, ông Tùng dùng khẩu súng mang theo bắn bà Hiền rồi tự sát.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Vũ Long