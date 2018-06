Toàn cảnh 3 ngày vây ráp, tiêu diệt 3 tên trùm tại thủ phủ ma túy

Hai đệ tử của trùm ma túy ở Sơn La vừa bị tiêu diệt khi cố thủ





Trong nhà, cảnh sát ghi nhận có xác Tuân và hai đệ tử trên, tất cả đều có súng trên tay. Cảnh sát thu hơn 10 khẩu súng, hàng trăm viên đạn và nhiều lựu đạn...



Cảnh sát đã đưa mẹ Hùng đến thuyết phục con ra đầu hàng, tuy nhiên hắn vẫn quyết cố thủ. Cả Hùng và Tú đều là tội phạm ma tuý đang bị truy nã.



Khu nhà Tuân ẩn náu nhiều năm sẽ bị san phẳng.



Từ ngày 26/6, Ban chuyên án huy động 300 chiến sĩ tham gia kế hoạch truy bắt Tuân và Thuận - hai tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm. Trước sự chống cự bằng vũ khí của nhóm này, hôm sau Ban chuyên án đã điều nhiều xe bọc thép, xe phá sóng đến hiện trường.



Thuyết phục Tuân và Thuận ra đầu thú nhưng bất thành, sau gần hai ngày vây ráp với nhiều ngôi nhà bị đánh sập, chiều 28/6 lực lượng chức năng cho biết đã tiêu diệt hai trùm ma túy, bắt ba người khác ra hàng; thu nhiều vũ khí. Sau ba ngày tấn công "thung lũng ma tuý" tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La, nhà chức trách cho hay hai tên cuối cùng cố thủ trong nhà trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân là Tú và Hùng đã bị tiêu diệt vào chiều 29/6.Trong nhà, cảnh sát ghi nhận có xác Tuân và hai đệ tử trên, tất cả đều có súng trên tay. Cảnh sát thu hơn 10 khẩu súng, hàng trăm viên đạn và nhiều lựu đạn...Cảnh sát đã đưa mẹ Hùng đến thuyết phục con ra đầu hàng, tuy nhiên hắn vẫn quyết cố thủ. Cả Hùng và Tú đều là tội phạm ma tuý đang bị truy nã.Trước đó 19 hộ dân tại Tà Dê đã được di chuyển ra vùng an toàn để lực lượng tác chiến tấn công "đại bản doanh" của hai trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.Từ ngày 26/6, Ban chuyên án huy động 300 chiến sĩ tham gia kế hoạch truy bắt Tuân và Thuận - hai tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm. Trước sự chống cự bằng vũ khí của nhóm này, hôm sau Ban chuyên án đã điều nhiều xe bọc thép, xe phá sóng đến hiện trường.Thuyết phục Tuân và Thuận ra đầu thú nhưng bất thành, sau gần hai ngày vây ráp với nhiều ngôi nhà bị đánh sập, chiều 28/6 lực lượng chức năng cho biết đã tiêu diệt hai trùm ma túy, bắt ba người khác ra hàng; thu nhiều vũ khí.

Cơ quan điều tra phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh Sơn La đã vào khám nghiệm hiện trường và đưa tang vật về giám định. Ôtô bị hư hỏng tại nhà Tuân được cảnh sát đưa về trụ sở công an. Chuyên án khép lại. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân được an toàn.

Trùm ma tuý nghênh ngang cầm súng AK đi trong bản





Toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân nhưng hơn 100 người nghiện ma tuý và hàng chục tội phạm trốn truy nã đổ về ẩn náu. Điểm nóng nhất về ma tuý là bản Tà Dê với "đại bản doanh" của hai trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi).



Ông Chìa cho hay Tuân và Thuận trốn ở đây từ khoảng 5 năm trước và rất manh động. Đàn em của chúng mang theo AK đi dạo trong làng “như cơm bữa”. "Suốt hai năm nay ở Tà Dê hầu như ngày nào cũng có tiếng súng khiến người dân khiếp sợ”, ông Chìa nói và kể nhiều lần bị đàn em của hai ông trùm nhắn tin, gọi điện đe doạ.



Súng đạn thu tại nhà Tuân.



Trái ngược với Thuận, Tuân ít giao du với người dân địa phương. Năm 2017, trong một lần chính quyền làm đường vướng vào góc tường nhà Tuân, đàn em của hắn vác AK ra đe doạ không cho giải toả. Vài ngày sau, bọn chúng xây một bức tường ở phía trong và tự phá bức tường bị vướng trả lại đường cho xã. Cũng từ thời gian này, Tuân và đám đàn em liên tiếp phá rừng khiến người dân bức xúc.



Ông Chìa cho biết thêm, người lạ gần như không thể “lọt” vào được thung lũng ma tuý Tà Dê. Nhà của hai tên trùm này được bảo vệ chặt chẽ, "bất khả xâm phạm". Nhà chức trách địa phương nhiều lần gửi thư kêu gọi bọn chúng ra đầu hàng song bất thành.



Trước khi Bộ Công an mở cuộc tấn công, xã được thông báo yêu cầu sơ tán người dân trong bản Tà Dê ra nhà văn hoá và bố trí người bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại trụ sở UBND xã Lóng Luông, ông Tếnh A Chìa (Chủ tịch xã) nở nụ cười, thở phào khi biết chuyên án đã kết thúc an toàn.Toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân nhưng hơn 100 người nghiện ma tuý và hàng chục tội phạm trốn truy nã đổ về ẩn náu. Điểm nóng nhất về ma tuý là bản Tà Dê với "đại bản doanh" của hai trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi).Ông Chìa cho hay Tuân và Thuận trốn ở đây từ khoảng 5 năm trước và rất manh động. Đàn em của chúng mang theo AK đi dạo trong làng “như cơm bữa”. "Suốt hai năm nay ở Tà Dê hầu như ngày nào cũng có tiếng súng khiến người dân khiếp sợ”, ông Chìa nói và kể nhiều lần bị đàn em của hai ông trùm nhắn tin, gọi điện đe doạ.Theo ông Chìa, Thuận thường giao lưu với hàng xóm và vẫn đi ăn cưới hay tham gia các đám cỗ trong bản. Hai năm trở lại đây, hắn quan hệ nhiều hơn với những thành phần bất hảo ở địa phương và bắt đầu doạ nạt người dân. Có lần, Thuận cầm theo AK khi đi ăn cỗ để ra oai.Trái ngược với Thuận, Tuân ít giao du với người dân địa phương. Năm 2017, trong một lần chính quyền làm đường vướng vào góc tường nhà Tuân, đàn em của hắn vác AK ra đe doạ không cho giải toả. Vài ngày sau, bọn chúng xây một bức tường ở phía trong và tự phá bức tường bị vướng trả lại đường cho xã. Cũng từ thời gian này, Tuân và đám đàn em liên tiếp phá rừng khiến người dân bức xúc.Ông Chìa cho biết thêm, người lạ gần như không thể “lọt” vào được thung lũng ma tuý Tà Dê. Nhà của hai tên trùm này được bảo vệ chặt chẽ, "bất khả xâm phạm". Nhà chức trách địa phương nhiều lần gửi thư kêu gọi bọn chúng ra đầu hàng song bất thành.Trước khi Bộ Công an mở cuộc tấn công, xã được thông báo yêu cầu sơ tán người dân trong bản Tà Dê ra nhà văn hoá và bố trí người bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết hiện có hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bảo vệ hiện trường tại khu nhà của hai ông trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở bản Tà Dê, Lóng Luông. Nhà chức trách kiểm tra, thu giữ vũ khí, tài sản; sau đó sẽ đánh sập và cho san phẳng những ngôi nhà này bằng máy ủi, máy xúc. "Việc phá huỷ là cần thiết vì khu vực này nguy hiểm, hơn nữa sau khi phá án đây là những căn nhà vô chủ", vị lãnh đạo huyện cho biết.



Hai khu nhà của Thuận và Tuân cách nhau chừng 600-700m được xây kiên cố bao gồm nhiều căn lợp mái tôn, được bao bọc xung quanh hệ thống tường rào cao hơn 3m, lắp nhiều camera xung quanh.

Trùm ma túy tuyên bố quyết cố thủ



Sáng 30/6, tại nhà trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân cảnh sát tiếp tục thu thêm vũ khí, tổng cộng 49 khẩu súng quân dụng các loại gồm AK, K54, K59…; 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa hơn 7.000 viên và hai ống nhòm.



Trước đó, ngày 27/6 cảnh sát cũng thu giữ 4 súng quân dụng, 3 lựu đạn và hơn 400 viên đạn các loại. Hiện, nhà chức trách đã tiêu diệt 4 kẻ trốn trốn truy nã, trong đó có trùm ma túy Tân và Thuận; bắt ba người.



Trước khi phá chuyên án này, công an tỉnh gửi giấy kêu gọi Tuân ra đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng không có hồi đáp. "Tuân tuyên bố tử thủ, một mất, một còn với lực lượng công an; nếu có chết thì chết tại đại bản doanh", nguồn tin có thẩm quyền cho biết.



Chiều tối 29/6 sau khi tấn công vào nhà Tuân bằng việc tiêu diệt hai đàn em của hắn đang cố thủ, nhà chức trách tìm thấy xác của ông trùm này trong tư thế cầm súng. Việc tiếp cận căn hầm nghi có chứa nhiều vũ khí cũng được đặt ra ngay sau đó.



Vì sao Tà Dê là điểm đến của tội phạm?



Bản Tà Dê, Lóng Luông nằm ở thung lũng, bao quanh là núi trùng điệp, cách quốc lộ 6 chừng 12 km, lối vào chỉ có đường độc đạo uốn lượn trên vách núi. Đây cũng là là điểm giáp ranh với các tụ điểm ma tuý ở Hang Kia, Pà Cò (tỉnh Hoà Bình). Từ vị trí 'đắc địa' này, các trùm ma tuý có thể nhanh chóng vào rừng sâu hay sang Hoà Bình lẩn trốn.



Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Tà Dê, Lóng Luông đang là nơi ẩn náu của hơn 30 tội phạm trốn truy nã liên quan ma tuý cùng hàng chục tội phạm hình sự khác.



Một người có thẩm quyền tại Sơn La cho biết trước việc đi vào Tà Dê khó khăn vì đường xấu với hàng chục cây số đất đá lởm chởm, tỉnh đã đề nghị Trung ương cấp vốn để san núi, mở rộng đường, trải nhựa. Việc này nhằm tạo điều kiện cho xe, khí tài của công an, quân đội đi vào phá điểm nóng ma tuý được thuận lợi.



Hiện, con đường được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang đến giai đoạn đổ cấp phối và trải đá dăm, dự kiến một tháng nữa sẽ hoàn thiện. Việc làm đường cũng vấp phải sự ngăn cản của hai ông trùm ma tuý. "Chúng cho đàn em liên tục đe doạ những người thi công, nên suốt thời gian làm đường, công an huyện phải túc trực bảo vệ", nguồn tin này cho hay.

Theo VnExpress