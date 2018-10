Toàn cảnh phiên xử phúc thẩm Út ‘trọc’ và đồng phạm

Sáng nay (30/10), tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Trung ương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ - còn gọi Út “Trọc” và các bị cáo có kháng cáo (bị cáo kháng cáo gồm: Đinh Ngọc Hệ, Trần Văn Lâm, Phùng Danh Thắm) và của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đối với Bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/7/2018 của Toà án quân sự Quân khu 7.

Bản án hình sự sơ thẩm của Toà án quân sự Quân khu 7 đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Đinh Ngọc Hệ phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”; chấp hành hình phạt của hai tội 12 năm tù. Bị cáo Trần Văn Lâm 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Xử phạt bị cáo Phùng Danh Thắm 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tịch thu, sung quỹ nhà nước, số tiền sáu tỷ không trăm năm mươi triệu đồng. Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P có trách nhiệm phải nộp số tiền này.

HĐXX phúc thẩm gồm 3 người do đại tá, thẩm phán Nguyễn Dũng Chí làm chủ tọa, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Quanh khu vực xét xử, an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt dưới sự bảo vệ của bộ đội, công an.

PV Tiền Phong ghi lại một số hình ảnh tại phiên xét xử sáng 30/10:

Thẩm phán chủ toạ phiên toà đang xét hỏi các bị cáo

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ trả lời câu hỏi của HĐXX Chiến sĩ Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) làm nhiệm vụ tại phiên toà Thẩm phán, Kiểm sát viên và Thư ký dự khuyết HĐXX xét hỏi bị cáo Phùng Danh Thắm Các luật sư bào chữa cho các bị cáo Bị cáo Phùng Danh Thắm Chuẩn bị dẫn giải bị cáo Đinh Ngọc Hệ sau khi Chủ toạ phiên toà tuyên bố tạm nghỉ Dẫn giải bị cáo Trần Văn Lâm ra khỏi phòng xử án sau phiên xét xử sáng nay

Nguyễn Minh