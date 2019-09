Toàn cảnh vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên cả ngày trên ô tô đưa đón học sinh

TPO - Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ cháu bé 3 tuổi thuộc cơ sở mầm non Đồ Rê Mí bị bỏ quên trên xe ô tô đang được Công an huyện Tiên Du tập trung điều tra làm rõ vụ việc, để xử lý. Đáng chú ý, tài xế đưa đón các cháu là chồng của chủ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí.