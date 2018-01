Tông bay xe CSGT, hành hung cảnh sát hình sự

Ngày 23/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Lương Văn Cách.

Đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam là Lương Văn Cách (SN 1982, ở xã Thanh Phong, huyện Như Xuân). Trước đó, Lương Văn Cách đã uống rượu say rồi điều khiển xe máy tham gia giao thông thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Như Xuân kiểm tra.Trong quá trình kiểm tra, Cách đã liên tục chửi bới, lăng mạ và dùng xe máy đâm vào xe của tổ công tác làm chiếc xe của tổ công tác lăn xuống ruộng.Chưa dừng lại ở đó, khi Công an huyện Như Xuân tăng cường một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường để xử lý thì Cách đã đấm vào mặt anh Lê Xuân Thành - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện.Trước thái độ và hành vi coi thường pháp luật của Cách, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an huyện. Tại cơ quan Công an, Lương Văn Cách khai nhận do uống rượu nên không làm chủ được bản thân và đã có hành vi chống người thi hành công vụ nói trên.Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.