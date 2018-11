Tống đạt quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn tại bệnh viện

TPO - Chiều 28/11, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đề điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn diễn ra tại một bệnh viện ở quận 7 (TP.HCM).