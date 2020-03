Trai trẻ đánh chết người tình hơn 25 tuổi vì nghi bị trộm tiền

Quảng cáo

Ngày 14/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Óc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo đó, Óc và bà Nguyễn Thị T. (55 tuổi, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại nhà riêng của Óc.

5h sáng ngày 9/3, bà T. điều khiển xe máy từ nhà của mình đến nhà “tình trẻ”. Khoảng 17h cùng ngày, Óc phát hiện bị mất 7 triệu đồng và nghi ngờ bà T. lấy cắp để đi đánh bài nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến ẩu đả.

Lúc này bà T. chạy xe bỏ đi nhưng 3 giờ sau đó tiếp tục quay lại để tìm Óc nói chuyện. Thời điểm này, bị can đang ngồi nhậu, thấy người tình về nên y đã tức giận vung tay đánh vào mặt bà T. khiến nạn nhân té ngã xuống sàn nhà. Không dừng lại ở đó, Óc tiếp tục đánh cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, y đã cùng bạn đưa bà T. đi cấp cứu.

Đến sáng hôm sau, Óc gọi điện thoại báo tin cho người nhà bà T. rằng bà này bị tai nạn giao thông chấn thương nặng ở vùng đầu, đang nằm điều trị tại bệnh viện. Khi đến nơi, gia đình bà T. thấy nạn nhân khó qua khỏi nên xin đưa về nhà lo hậu sự. Khoảng 5 giờ sau đó, bà T. tử vong.

Nghi ngờ cái chết của bà T. là vụ án mạng chứ không phải tan nạn như lời của Óc nói nên gia đình đã trình báo với cơ quan Công an. Sau đó, bị can đã đi đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kim Hà