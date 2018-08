Trích xuất camera nhận diện nghi can giết tài xế xe ôm

Ngày 7/8, Công an Bình Dương kêu gọi người dân phối hợp nhận diện, truy tìm tung tích hai nghi can giết anh Nguyễn Đức Sơn (34 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ), cướp xe máy hiệu Exciter.



Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh dọc các tuyến đường, hai nghi can tóc ngắn, khoảng 30 tuổi, cao 1,6 m, nói gọng miền Bắc hoặc miền Trung.



Tối tuần trước, anh Sơn nhận chở hai thanh niên về phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Lúc sau, người dân phát hiện nam tài xế nằm thoi thóp trong hẻm vắng, có vết đâm ở hông. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 31/7, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan điều tra đã liên hệ với anh để thu thập thông tin liên quan đến vụ án tài xế xe ôm công nghệ Grab bị cướp sát hại vào tối 30/7.

Anh Hải lý giải nguyên nhân công an liên hệ anh là vì trước khi trút hơi thở cuối cùng nạn nhân đã gọi cho anh. Anh Hải kể: "Lúc đó tầm 21 giờ. Tôi nhận cuộc gọi của một người đàn ông. Anh ấy nói mình vừa bị cướp chiếc xe Exciter 150 phân khối. Kẻ cướp chạy về hướng Miếu Ông Cù. Tôi tức tốc đi đón lõng nhưng không phát hiện nghi phạm. Liên lạc lại với nạn nhân thì không thành".

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Sơn (SN 1984, quê Thanh Hóa; tạm trú ở phường Bình Chuẩn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo VnExpress, Người Lao Động