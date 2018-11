Trích xuất camera tìm thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông

Ngày 2/11, Công an quận 5, TPHCM vẫn đang khẩn trương điều tra truy xét vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ va chạm giao thông trên đường khiến 1 thanh niên bị đâm tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h 30' ngày 31/10, anh Nguyễn Minh Phương (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe gắn máy di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo.

Khi đến giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh – Trần Hưng Đạo (phường 14, quận 5) thì xảy ra va chạm giao thông với một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Vision. Do vụ va chạm nhẹ, hai bên không bị thương tích gì nên anh Phương tiếp tục lấy xe bỏ đi.

Thấy vậy, nam thanh niên kia phóng xe đuổi theo ép anh Phương vào lề rồi bất ngờ rút dao đâm một nhát vào vai phải gây thương tích. Dù bị đâm nhưng anh Phương vẫn cố giữ xe đối thủ lại.

2 bên giằng co qua lại, thanh niên điều khiển xe máy Vision đã tông thẳng vào người anh Phương rồi kéo đi một đoạn đến trước nhà số 21 đường Dương Tử Giang (phường 14, quận 5) thì Phương té xuống đường. Đối tượng sau đó lái xe máy rời khỏi hiện trường.



Riêng anh Phương được người dân đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương tích quá nặng nên đã tử vong vào lúc 18h chiều cùng ngày.



Sau khi vụ án xảy ra, Công an quận 5 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ. Nhiều hình ảnh từ camera an ninh ở các tuyến đường xung quanh cũng được cơ quan công an trích xuất để phục vụ công tác điều tra.



Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt hung thủ gây án sau va chạm giao thông này.

