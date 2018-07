Triệt phá băng nhóm chuyên 'thổi' xe máy mùa World Cup 2018

Sáng 5/7, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Long Thành (26 tuổi, trú TP. Đồng Hới, Quảng Bình) và Nguyễn Đình Sơn (23 tuổi, ngụ huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “trộm cắp tài sản”.

Rạng sáng 24/6, TP. Đà Lạt vốn yên bình bỗng xôn xao thông tin một nhà nghỉ trên đường Lê Hồng Phong (phường 4) bị kẻ gian cắt khóa cổng lấy một lúc 3 chiếc xe máy hiệu SH Mode, Exciter và Vision của các du khách đến từ tỉnh Phú Yên. Kẻ trộm đã ra tay một cách táo tợn khi mọi người đang say sưa theo dõi bóng đá. Chẳng bao lâu sau, hai nghi can của vụ trộm này là Thành và Sơn đã bị bắt khi đang cùng đồng bọn chuẩn bị trộm xe máy trên đường Phan Đình Phùng (phường 2, Đà Lạt).

Nghi can Nguyễn Đình Sơn

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận từ đầu tháng 6 đến nay đã cùng với đối tượng tên là Cường (kẻ chủ mưu) và một vài người khác liên tiếp “mần” 6 vụ, qua đó trộm 15 xe máy các loại.

Sau khi trộm xe máy, các đối tượng đưa xuống đèo Prenn để cất giấu chờ cơ hội mang đi bán, hoặc chạy thẳng một mạch về TP.HCM tiêu thụ. Công an Đà Lạt đang tiếp tục truy bắt Cường và các đối tượng còn lại trong băng nhóm này.

Tính từ đầu mùa World cup 2018 đến nay, trên địa bàn TP.Đà Lạt liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy làm “bốc hơi” hàng chục chiếc.

Kim Anh