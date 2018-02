Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 160 tỷ đồng, cá cả giải U23 châu Á

Chiều tối ngày 2/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận: Công an tỉnh này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến 160 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu trú tại Đắk Nông và nhiều tỉnh, thành lân cận.

"Đường dây cá độ này có sự tham gia của hàng chục đối tượng trong và ngoài tỉnh. Các đối tượng đã sử dụng 132 tài khoản trên mạng internet để cá độ bóng đá tại các giải đấu nổi tiếng trên thế giới, trong đó có giải U23 châu Á vừa diễn ra", vị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo này, đây là đường dây cá độ bóng đá qua Internet lớn nhất từ trước tới nay mà Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá. Hiện công an tỉnh này đang phối hợp với công an các tỉnh liên qua điều tra, mở rộng vụ án.

Lữ Hồ