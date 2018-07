Triệu tập 4 thanh niên cầm hung khí chặn đầu xe tải

Trước đó, ngày 13/7, trên mạng xã hội facebook, tài xế có tên là Nguyễn Ích Đ. đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh nhóm thanh niên chặn một chiếc xe ô tô tải trên đường và nói rằng, nhóm này chặn xe để cướp.

Hinh ảnh trong clip thể hiện, có 4 thanh niên cầm hùng khí trong tay với thái độ hùng hổ tiến lại chiếc xe tải yêu cầu những người trong xe mở cửa xuống nói chuyện.

Thấy nguy hiểm đến tính mạng, nên những người trong xe tải không mở cửa và không dám xuống xe, để mặc những người này trèo, đứng trước đầu xe, thậm chí đập cửa gọi lái xe.

Ít phút sau, một người trong xe đã gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát 113 trình báo vụ việc. Người đăng tải đoạn clip cũng nêu, vụ việc xảy ra ở ngã tư Xuân Mai. Theo chủ xe cung cấp thì họ đã bị đập vỡ 1 gương chiếu hậu và cướp đi 1 số tài sản.

Xác minh của phóng viên cho thấy, vị trí xảy ra sự việc trên không phải ở ngã tư Xuân Mai, huyện Chương Mỹ mà ở địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Duy Dương - Trưởng Công an xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội cho biết, không có chuyện chặn xe xin tiền như thông tin trên mạng xã hội đã đưa, mà đây là vụ va chạm giao thông xảy ra ở nơi khác và nhóm người này truy đuổi đến địa bàn thì xảy ra vụ việc.

Ngày 15/7, Công an huyện Quốc Oai cũng cho biết thêm, vụ việc ban đầu đã được Công an đồn Đông Hòa Phú (đóng trên địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai) tiếp nhận, lập hồ sơ. Cùng ngày Công an huyện Quốc Oai đã triệu tập 4 đối tượng và cả bị hại để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.

M.Đ