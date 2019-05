Triệu tập cô gái hoang tin một Thiếu úy bị bắt trong vụ sát hại nữ sinh giao gà

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, tại trụ sở Công an Trang khai báo: Khoảng 8h ngày 8/5, Trang xem mạng xã hội thì thấy bài viết của một người khác có nội dung công an tỉnh Điện Biên bắt giam thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên để điều tra hành vi chủ mưu trong vụ án bắt cóc và sát hại thiếu nữ giao gà ở Điện Biên chiều 30 Tết...

Trang sau đó sao chép toàn bộ nội dung bài viết và đăng trên trang Facebook cá nhân với mục đích thu hút nhiều người xem, tạo thuận lợi để bán hàng online.

Qua xác minh xác định, vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra ngày 4/2/2019 tại tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên không bắt tạm giam đối tượng nào là cán bộ của Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên cũng không có cán bộ nào có tên như bài viết. Nội dung trên do các đối tượng bịa đặt.

Hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan đến vụ án cưỡng bức, sát hại thiếu nữ giao gà ở Điện Biên, cảnh sát đã khởi tố 9 bị can, gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) bị khởi tố để điều tra về tội Không tố giác tội phạm.

Quang Lộc