Triệu tập tài xế xe đầu kéo dọa chém, ép đồng nghiệp quỳ giữa đường

Sáng 26/11, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ tiến hành xác minh, làm rõ tài xế xe container dùng hung khí đe dọa, buộc một tài xế khác quỳ giữa đường để xin lỗi. Tối 25/11, đối tượng đã đến đến Công an quận Cẩm Lệ tường trình, khai báo về sự việc.