Triệu tập thầy dạy võ bị tố đánh gãy xương hàm học sinh lớp 8

TPO - Thông tin từ Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) ngày 26/11 cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ đơn trình báo của gia đình cháu P. C. Kh. (học lớp 8 trường THCS An Đồng, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) bị một nhóm người đánh trọng thương.