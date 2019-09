Trinh sát Bộ Công an vào vai thợ mộc, bẫy chim để phá ổ ma túy khủng tại Kon Tum

Quảng cáo

Sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) đập tan hang ổ sản xuất ma túy của Công ty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (số 3B, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp làng nghề thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Kon Tum), PV đã tìm hiểu quá trình phá án của các trinh sát Bộ Công an và phát hiện những tình tiết không ai có thể ngờ.

Theo đó, trong quá trình phá án, các trinh sát của Bộ Công an đã đóng giả nhiều vai khác nhau để tiếp cận kho xưởng của Công ty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên.

Một ông chủ xưởng mộc thuộc khu làng nghề thị trấn Đắk Hà cho biết, khoảng đầu tháng 7/2019, có một thanh niên xin vào làm mộc tại xưởng của ông. Thanh niên này có tay nghề giỏi, việc gì cũng biết làm. Tính tình thanh niên này dễ gần, hòa đồng với mọi người. Những lúc rảnh rỗi, anh ấy thường sang các xưởng bên cạnh để chơi, thấy ai có việc gì cũng "lăn" vào phụ giúp.

"Đến sáng 6/8, khi công an bắt ma túy tại xưởng của Đồng An Viên tôi mới biết cậu ấy là trinh sát của Bộ Công an. Thời gian làm tại xưởng của tôi, ai cũng nghĩ cậu ấy đi làm với mục đích kiếm tiền như những người công nhân bình thường khác", chủ xưởng mộc nhớ lại.

Còn theo một số công nhân làm việc tại khu giết mổ gia súc (cơ sở nằm sát với kho xưởng Đồng An Viên), trước khi công an đột kích, bắt quả tang hành vi sản xuất ma túy tại Công ty Đồng An Viên, có nhiều thanh niên lạ mặt xuất hiện, họ "đóng vai" những người đi bẫy chim.

"Bây giờ nghĩ lại tôi mới biết những người cầm lồng chim đi ngoài đường hôm đó là công an chứ không phải người dân bình thường. Tôi làm việc ở đây lâu rồi nhưng không biết trong xưởng Đồng An Viên sản xuất gì, kể cả người dân ở đây không ai nghi ngờ", một công nhân cho biết.

Trước đó, lực lượng C04 chủ trì phối hợp với ngành chức năng khám xét khẩn cấp tại nhà xưởng của Công ty XNK Đồng An Viên. Tại đây, công an đã thu giữ hàng trăm lít dung dịch là ma túy tổng hợp; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất, và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Bước đầu, cơ quan tố tụng đã tạm giữ 10 người, trong đó có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Vụ việc đang được lực lượng Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Infonet