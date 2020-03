Trinh sát giả cán bộ chống dịch bắt kẻ giết trụ trì chùa Quảng Ân

Quảng cáo

Ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã báo cáo Bộ Công an kết quả điều tra vụ giết người, cướp tài sản làm 2 người chết, 1 người bị thương tại chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Nghi phạm gây án là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, người địa phương) đã bị bắt tại TP.HCM sau 48 giờ lẩn trốn.

Dấu chân ở hiện trường vụ án mạng

Chiều 23/3, người dân địa phương phát hiện trụ trì chùa Quảng Ân là thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu) cùng với Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả) tử vong trong chùa. Cũng tại hiện trường, nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ của Yến) bị thương nặng.

Các nạn nhân tử vong ở gian trước của căn nhà, thương tích do vật tày gây ra. Gian nhà sau và nhà vệ sinh có nhiều vết máu.

Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện nhiều vết chân lạ. Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ được một số vỏ cây khô có dính máu và tóc, qua đó nhận định hung khí là khúc gỗ tròn hung thủ đã mang đi sau khi gây án.

Nguyễn Thanh Tâm bị bắt sau 48 giờ gây án. Ảnh: CTV.

Xác định đây là vụ án mạng, Công an tỉnh Bình Thuận đã lập Ban chuyên án do đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng ban phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường và tài liệu thu thập, ban chuyên án xác định vụ án xảy ra khoảng 0h ngày 23/3. Hung thủ có thể là người quen của nạn nhân, gây án do thù tức hoặc cướp tài sản.

Rà soát hàng chục người nghi vấn, cảnh sát thấy Nguyễn Thanh Tâm bất ngờ vắng mặt tại địa phương.

Thanh niên này ở gần chùa Quảng Ân, là phật tử thường xuyên đến chùa. Trưa 22/3, Tâm có đến phòng sư trụ trì Thích Nguyên Lộc nói chuyện khoảng 30 phút. Sáng hôm sau, Tâm trả nợ cho nhiều người ở địa phương.

Tối 24/3, ban chuyên án xác định được Tâm đang ở nhà trọ cùng vợ tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. TP.HCM. Các trinh sát phối hợp với công an phường ngụy trang thành nhân viên chống dịch Covid-19 đưa Tâm về trụ sở Cục cảnh sát hình sự phía nam.

Tại đây, ban chuyên án phát hiện 4 mâu thuẫn lớn về thời gian trong lời khai của Tâm nên tập trung xác minh. Trưa hôm sau, Tâm đã thừa nhận việc giết người. Còn kết quả giám định những vết chân ở hiện trường cũng là của Tâm.

Giết người, cướp tài sản trả nợ

Theo lời khai, ngày 21/3, Tâm từ TP.HCM về nhà tại thị trấn Tân Nghĩa với ý định vào chùa Quảng Ân trộm tiền của sư trụ trì. Sáng hôm sau, nghi phạm vào chùa gặp thượng tọa Thích Nguyên Lộc để quan sát chốt cửa chính và những nơi có thể cất tiền.

0h ngày 23/3, Tâm đi xe máy đến vườn điều gần chùa rồi đi chân đất bên trong. Tên này lấy khúc gỗ tròn trong khuông viên chùa làm hung khí.

Đến phòng sư trụ trì, nghi phạm giật cửa gây ra tiếng động nên Nguyễn Thị Bảo Yến chạy đến kiếm tra. Nạn nhân này hô hoán liền bị Tâm dùng cây gỗ đánh vào đầu ngã xuống sàn nhà.

Cơ quan điều tra thu giữ hung khí gây án. Ảnh: CTV.

Vị trụ trì ngủ trên võng vừa tỉnh dậy cũng bị Tâm đánh gục. Còn bà Phương bị đánh vào đầu khi chạy đến từ phía nhà sau. Theo khai nhận, trước khi lục soát lấy tài sản, hung thủ tiếp tục đánh các nạn nhân đến khi bất động.

Tâm sau đó lấy 3 điện thoại của mẹ con chị Yến và lục túi thượng tọa Thích Nguyên Lộc lấy chìa khóa mở tủ cướp 760 triệu đồng.

Đêm hôm đó, Tâm chạy xe máy đến nghĩa trang đốt túi xách, giấy tờ tùy thân ở nạn nhân và ném hung khí. Sau khi về nhà tắm rửa, giặt quần áo xóa dấu vết, hung thủ vào phòng riêng đếm tiền.

Sáng 23/3, Tâm mang 400 triệu đồng cướp được trả nợ cho 14 người ở địa phương. Nghi can này giấu 260 triệu trên la phông phòng ngủ.

Trưa hôm đó, tên này mang hơn 100 triệu đồng về TP.HCM rồi nộp vào tài khoản vợ. Dọc đường, Tâm ném 3 chiếc điện thoại, 3 chùm chìa khóa và xâu chuỗi của vị thượng tọa xuống mương nước ở Đồng Nai.

Ban chuyên án đã thu giữ toàn bộ tang vật, hung khí gây án và đã đề nghị Bộ Công an khen thưởng các đơn vị, cá nhân tham gia phá chuyên án này.

