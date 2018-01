Trộm đập kính ôtô đỗ ở Siêu thị BigC lấy cắp hơn nửa tỷ đồng

Chiều 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TX.Dĩ An khẩn cấp truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản táo tợn tại bãi đỗ xe của Siêu thị BigC, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An.Theo cơ quan công an, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 10/1, tại bãi đỗ xe của Siêu thị BigC Dĩ An, xe ô tô mang BS 51F-17221 của anh Trần Thái Triều (SN 1981, ngụ khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) bị kẻ gian đập kính lấy trộm túi xách màu đen, bên trong chứa tiền và một số giấy tờ tùy thân. Tổng số tiền anh Triều bị mất khoảng 550 triệu đồng, gồm 500 triệu đồng và 500 USD.

Theo Báo Bình Dương