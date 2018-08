Trộm phá két sắt, lấy hơn nửa tỷ khi gia chủ đi du lịch nước ngoài

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra truy xét vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường số 17 (P.11, Q.Gò Vấp).

Trước đó vào chiều 5-8, anh Phạm Phú Hoàng (SN 1978, ngụ Q. Gò Vấp) đến cơ quan công an trình báo về việc nhà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản giá trị lớn. Theo đó vào khoảng 15 giờ cùng ngày, cả gia đình anh Hoàng đi du lịch Thái Lan về phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị cạy phá, mở toang.

Anh Hoàng vội vào nhà kiểm tra thì tá hỏa thấy chiếc két sắt để ở trên lầu 1 bị kẻ gian kéo xuống tầng trệt phá bung. Toàn bộ tài sản bên trong gồm 50 triệu đồng, 3.000 USD, 3 cây vàng, 1 đồng hồ Rolex cùng nhiều trang sức bằng vàng và nhẫn kim cương… với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an Q.Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để tổ chức điều tra truy xét. Nhiều hình ảnh camera từ các khu vực xung quanh nhà nạn nhân cũng được cơ quan công an trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh