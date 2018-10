Trộm vứt lại két sắt chứa tài sản hơn 1 tỷ đồng

Ngày 25/10, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục truy xét để bắt nghi can gây ra vụ trộm cắp tài sản ở ấp An Thuận, huyện Hòa Bình. Tài sản của vợ chồng chị Trần Mỹ Hạnh (43 tuổi) bị mất gồm trên 385 triệu tiền mặt và nữ trang trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 23/10, chị Hạnh thức giấc thì thấy nhiều vật dụng trong nhà bị lục tung. Nữ gia chủ gọi chồng cùng kiểm tra thì thấy mất tiền, vàng và chiếc két sắt.

Một lúc sau, gia đình nạn nhân phát hiện chiếc két bị trộm vứt lại tại hàng rào cạnh mé nước và chưa bị cạy phá. Tài sản trong két sắt lúc đó trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo Zing