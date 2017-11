Trộm xe tay ga rồi để lại thư đòi tiền chuộc

Bức thư nghi tên trộm xe để lại cho chủ nhà.

Chiếc xe máy tay ga mà nghi can lấy cắp của chị Phương.

Ngày 17/11, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao Nguyễn Khánh Duy (23 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cho Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương) làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.Sáng 15/11, chị Phạm Thị Phương (ngụ phường Mỹ Phước) về nhà thì phát hiện cửa bị cạy tung, chiếc xe máy tay ga hiệu Honda Lead bị ai đó lấy mất.Kiểm tra nhà, chị Phương thấy bức thư ai đó để lại với nội dung đòi 15 triệu đồng tiền chuộc xe, nếu báo công an, chiếc xe sẽ bị bán qua Campuchia. Bức thư không đề tên nhưng để lại số điện thoại cho chủ phương tiện liên hệ.Chiều 16/11, nhận tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 9 thành viên của Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa vào cuộc xác minh.Theo chỉ dẫn của "hiệp sĩ", chị Phương gọi điện cho kẻ trộm xe và đồng ý chi 15 triệu đồng để chuộc phương tiện. Người đang giữ xe của chị Phương đồng ý và hẹn địa điểm giao dịch tại thị xã Bến Cát. Tuy nhiên, khi chị này đến nơi, hắn đã rời sang điểm khác và buộc chủ xe phải đổi vị trí.Đến rạng sáng 17/11, sau 4 lần thay đổi địa điểm, kẻ tống tiền bắt chị Phương cầm tiền đi vào con hẻm ở phường Mỹ Phước để trao đổi. Lúc này, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc vào nằm trong bụi rậm bên đường để theo dõi.Khi thanh niên lái xe tay ga của chị Phương đến điểm hẹn để giao nhận tiền thì bị “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ. Mở cốp xe, chị Phương thấy bức thư ghi thông tin: “Xin lỗi chị vì đã lấy xe”.Tại cơ quan công an, kẻ tống tiền khai tên Nguyễn Khánh Duy và thừa nhận hành vi phạm pháp.

Theo Zing