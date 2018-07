Trùm ma túy Lóng Luông bí mật tẩu tán tài sản trước khi bị vây diệt

Trong buổi họp báo thông tin về việc triệt phá hai chuyên án TN18 và TN19 tại trụ sở Công an tỉnh Sơn La sáng 3/7, đại tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh tội phạm ma túy mang bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân, chuyên án bí số 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận từ tháng 7/2015.

Sau nhiều năm trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nắm bắt được tại sào huyệt của hai ông trùm Tuân và Thuận chột có nhiều lớp tường bê tông kiên cố, rào thép lưới B40, hầm trú ẩn. Các đồi tượng còn lắp thiết bị hệ thống camera giám sát có máy phát dự phòng phát điện khi bị ngắt.

Cuối năm 2017, đầu năm 2018, ban chuyên án xiết chặt, kiểm soát an ninh quanh khu vực Vân Hồ (Sơn La), Hang Kia – Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), Tuân và Thuận đã ngắt nhập ma túy với các đối tượng ở nước ngoài và ngừng cung ứng ma túy cho các đối tượng tại khu vực Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An… Đồng thời, nhóm này tàng trữ nhiều bình gas, xăng, lựu đạn và vũ khí để sẵn sàng chống đối khi cảnh sát xuất hiện vây ráp, bắt giữ.

Thượng tá Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La công bố buổi họp báo.

Chúng thường xuyên lôi kéo người trốn truy nã, người có tiền án, tiền sự; người nghiện ma túy đến trông coi, bảo vệ... Nhà Tuân thường xuyên có 14 người cảnh giới, nhà Thuận có ba.

Trong thời gian này, công an tỉnh luôn duy trì 3 tổ công tác tuần tra kiểm soát trên 3 tuyến đường vào bản Lũng Xá, Tà Dê, từng bước siết chặt việc kiểm soát người, phương tiện nhằm hạn chế việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cũng như số đối tượng từ ngoài vào giúp sức cho Tuân, Thuận.

Kết quả, đến trước thời điểm đấu tranh công an đã kiểm soát 215 lượt ô tô, 438 lượt xe máy, 846 lượt người ra vào. Theo đó, cảnh sát phát hiện, bắt giữ 19 vụ, 28 đối tượng, thu 29 kg ma túy đá, 1,17kg heroin, 1 ô tô, 4 xe máy, 400.000 USD, 635 triệu đồng, 3 súng quân dụng, 1 viên đạn và một số tang vật liên quan.

Đại tá Phùng Tiến Triển (Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phó ban chuyên án) cho rằng Tuân và Thuận lường trước việc bị bao vây nên đã chuẩn bị nhiều vũ khí, vật dụng để chống đối. Khám nhà chúng, cảnh sát thu gần 40 bình gas, khoảng 200 lít xăng, gom được nhiều lựu đạn găm rải rác khắp nhà, 49 khẩu súng và nhiều chiếc còn mới nguyên.

Theo ông Triển, công an còn ít khi lắp ống tele để bắn tỉa nhưng hai trùm ma túy đã chuẩn bị tới 31 ống ngắm.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định trong két sắt ở nhà Tuân chứa vài nghìn USD, một số ít tiền Việt.

Theo đại tá Triển, trong thời gian bị phong tỏa, cấm vận Tuân và Thuận đã chủ động không cho kẻ nào chuyển ma tuý cho mình để tránh bị phát hiện, thu giữ. Tuân cho đệ tử chuyển đồ đạc tài sản cho ngươi thân, bí mật chuyển tiền cho vợ con. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhưng không can thiệp được vì liên quan đến quy định trong lĩnh vực ngân hàng.

Trong hai tháng vừa qua những kẻ này sống cầm cự bằng đồ ăn thức uống chuẩn bị trước. Hai két sắt thu được, trong đó có một két sắt chỉ có vài nghìn USD, một số ít tiền Việt đã bị biến dạng bởi nhiệt độ. Chiếc két còn lại là kho chứa phần lớn vũ khí gồm súng, đạn, lựu đạn và vũ khí khác…

Phó giám đốc công an tỉnh cũng cho biết, trong quá trình vây ráp, 10 đối tượng là đàn em, đệ tử thân cận nhất từng người sống cùng Tuân 3-4 năm nay, đã ra đầu thú sau lời kêu gọi của Ban chuyên án. "Việc câu nhử được 10 tay súng này đã giúp ban chuyên án bóc tách, hạn chế tối đa những đối tượng bị tiêu diệt. Nếu không thuyết phục đầu hàng được, không biết 10 tay sung này còn gây ra những gì”, đại tá Triển nói. Bên trong sao huyệt ông trùm Nguyễn Thanh Tuân. Ngày 27/6, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với K20 huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984). Cả Tuân và Thuận đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt... Kết quả đến sáng 28/8, lực lượng công an đã tiêu diệt đối tượng Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng. Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình ga và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật. Còn tại nhà Nguyễn Thanh Tuân, Công an tỉnh Sơn La phát hiện và thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình gas để chống trả lực lượng vây bắt... Sau gần hai ngày vây ráp, đến ngày 28/6, lực lượng công an đã tiêu diệt Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng. Một nguồn tin từ Công an tỉnh Sơn La sáng 3/7 cho biết, ngày 2/7, sau khi cơ quan điều tra hoàn tất công tác khám nghiệm đã bàn giao thi thể của 4 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận và hai đối tượng khác cho gia đình các đối tượng để tổ chức an táng.

Nguyễn Hoàn - Xuân Ân