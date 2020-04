Trùm ma túy vận chuyển 12 bánh heroin bị bắt khi chuẩn bị trốn sang Trung Quốc

Theo cơ quan điều tra, nửa đêm 25/3, tại khu vực biên giới xã Thanh Long (huyện Văn Lãng), lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phối hợp với công an địa phương phát hiện xe ô tô BKS 15A-46800 chở Lý và 4 người khác, gồm: Lành Văn Bốn (SN 1993), Dương Thị Ngân (SN 1988, đều trú tại tỉnh Lạng Sơn), Tưởng Thị Chuyền (SN 1980, trú Hà Nội), Đỗ Thị Phương Lan (SN 1982, trú Phú Thọ).

Khi lực lượng chức năng khám xét, phát hiện trên xe có 12 bánh heroin cùng một khẩu súng quân dụng. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Lý đã bỏ trốn. Công an Lạng Sơn lập chuyên án mang bí số 290T để đấu tranh, truy xét, truy bắt kẻ cầm đầu đường dây ma túy và những đối tượng có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Lạng Son đã xác định đối tượng Nguyễn Thiên Lý lẩn trốn ở huyện Kiến Xương, thành phố Hải Phòng và có dấu hiệu bỏ trốn sang Trung Quốc bằng đường bộ qua cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an các tỉnh, tổ chức phục bắt và cuối tháng 3 năm 2020 khi đối tượng Lý đang lần mò tại khu vực biên giới Hòa An, tỉnh Cao Bằng thì bị tóm gọn.