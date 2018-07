Trung tá công an tông chết phụ huynh chở con đi thi THPT nói gì?

Ngày 4/7, nguồn tin từ Công an huyện Đắk R’lấp xác nhận, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Nông điều tra vụ trung tá Hoàng Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Công an khu công nghiệp Nhân Cơ điều khiển ôtô gây tai nạn chết người.

Trước đó, vào chiều ngày 26/6/2018, tại hội đồng thi Trường THPT Trường Chinh, huyện Đắk R’lấp xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 phụ nữ tử vong.

Nơi công tác của trung tá Hoàng Anh Tuấn

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1981, trú xã Đắk Sin, Đắk R’lấp) điều khiển xe máy chở con trai Lê Anh Tuấn đến địa điểm thi tại trường THPT Trường Chinh.

Con trai vừa vào phòng thi, chị Hiền quay xe máy sang bên kia đường, đối diện điểm thi thì bị xe ô tô mang biển số 48A-033.97 tông trực diện với tốc độ rất cao. Cú tông mạnh khiến khiến chị Hiền đa chấn thương, gục xuống bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng nguy kịch.

Tối cùng ngày, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Chiếc ô tô do trung tá Hoàng Anh Tuấn điều khiển, gây ra vụ tai nạn này

Khi biết thông tin chị Hiền tử nạn, Hội đồng coi thi đã giấu không để thí sinh Lê Anh Tuấn biết, giúp em an tâm thi các môn còn lại. Ngay sau khi kết thúc môn khi cuối cùng, các thầy cô đã đưa Tuấn về chịu tang mẹ.

Trao đổi với PV, trung tá Tuấn cho biết, vụ việc xảy ra là ngoài ý muốn. Về đạo đức và tình người, gia đình ông đã đến xin lỗi, hỗ trợ gia đình người bị nạn. Trong thời gian tới ông sẽ sắp xếp để đến tạ lỗi với gia đình nạn nhân.

Nguồn tin từ Công an huyện Đắk R’Lấp, hiện nay trung tá Tuấn vẫn đi làm việc bình thường, không bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Vũ Long