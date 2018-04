Trưởng CA phường dùng xe công vụ bảo lãnh cháu nói gì?

Sáng ngày 10/4, liên quan đến vụ “Đánh người nhập viện rồi xưng là cháu của Trưởng Công an”, Công an quận Sơn Trà TP Đà Nẵng) cho biết: sau khi Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) lập hồ sơ ban đầu, xét thấy có dấu hiệu tội phạm, công an quận Sơn Trà đã rút hồ sơ vụ việc để điều tra.

Cơ quan chức năng cũng có quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với chị T.T.Q.N (33 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Sau khi có kết quả giám định, nếu đủ tỷ lệ thương tích Công an quận sẽ tiến hành khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo công an quận Sơn Trà cho biết: Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) - người hành hung chị T.T.Q.N thực chất là hàng xóm của đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng), không phải là anh em họ hàng gì.

Sự việc xảy ra, đại tá Mưu không hề có can thiệp gì. Sau khi vụ việc được đưa lên mạng xã hội, có thông tin cha của đối tượng Khang nhận là “anh của Đại tá Trần Mưu” gây xôn xao dư luận, lập tức Đại tá Mưu đã yêu cầu Công an quận Sơn Trà rút hồ sơ từ Công an phường về để tiến hành điều tra một cách khách quan, làm rõ và xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng theo vị này, việc cha của đối tượng Khang xuất hiện rồi nhận mình là “anh của Đại tá Trần Mưu” và Trung tá Nguyễn Tri Phương (Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, là chú ruột của đối tượng Khang) đi xe công vụ đến Công an phường An Hải Đông đã khiến vụ việc thêm phức tạp. “Theo luật không có quy định nào cho phép đi xe công vụ để đi bảo lãnh người” vị này cho biết. Trong diễn biến mới nhất, sáng ngày 10/4, một người có nick "Nguyen Huu Chinh" tự nhận là bố của đối tượng Khang đã đăng lời xin lỗi đến Đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng) về vụ việc. Dòng trạng thái này (status) này lập tức thu hút nhiều chia sẽ và bình luận. Ảnh chụp lại màn hình Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, chiều tối ngày 8/4, tại quán bánh xèo Hà Điệp (302 đường Phạm Cự Lượng) đã xảy ra vụ cãi vã, xô xát giữa Nguyễn Trần Vĩnh Khang (SN 1996, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và chị T.T.Q.N do tranh đĩa bánh xèo. Bất ngờ Khang đấm, đá vào người chị Như khiến nạn nhân bị bầm mắt, gãy răng, dập sống mũi. Sau khi xảy ra vụ việc, công an phường An Hải Đông đã mời Khang về làm việc, còn chị T.T.Q.N được đưa cấp cứu tại bệnh viện. Tại cơ quan công an, thanh niên tự xưng là cháu Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Cha của đối tượng đánh chị Như khi đến Công an phường Nại Hiên Đông đã tự xưng là anh của Đại tá Trần Mưu, hiện đang giữ chức Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng. Sự việc được đưa lên trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - xanh – sạch – đẹp” (với hơn 62.000 thành viên) lập tức thu hút sự chia sẽ và bình luận trái chiều. Chiều ngày 9/4, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trần Mưu khẳng định: Không có quan hệ họ hàng gì với đối tượng Khang. Đồng thời, yêu cầu công an quận Sơn Trà rút hồ sơ điều tra làm rõ, tiến giám định thương tích nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 9/4, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trần Mưu khẳng định: Không có quan hệ họ hàng gì với đối tượng Khang. Đồng thời, yêu cầu công an quận Sơn Trà rút hồ sơ điều tra làm rõ, tiến giám định thương tích nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Tri Phương - Trưởng công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) cho biết, khi người nhà thông báo cháu ruột đánh người nhập viện ông đang cùng một cán bộ trong phường đi tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành nên tạt qua công an phường An Hải Đông (Q. Sơn Trà) "hỗ trợ".

N ghe cán bộ trực ban báo cáo vụ việc, biết cháu mình đã sai ông có khuyên người nhà xin lỗi, lo bồi thường. Tuy nhiên, khi nghe thông tin, có một số thanh niên đang chờ Khang bên ngoài để đánh ông Phương đã dùng xe đưa cháu thẳng về nhà rồi quay lại phường mình phụ trách.

Vị này biện minh: “Với tư cách của trưởng công an phường, tôi có thể lấy xe công vụ đi trong thành phố. Còn nhiều người nói đây là lấy xe công đi việc tư thì không phải. Vụ việc xảy ra có liên quan đến công dân trên địa bàn tôi quản lý, nên tôi chạy qua để xem có thể phối hợp hay không. Vụ việc nếu không phải là cháu tôi mà một công dân bình thường thì tôi cũng có thể đưa về vì sự an toàn, vì bị đe dọa đến tính mạng”.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ.

- Nguyễn Thành