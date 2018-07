Truy bắt kẻ giết bạn tại phòng trọ

Chiều ngày 9/7, Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại một dãy trọ công nhân thuộc phường An Bình, TX. Dĩ An.

Nguồn tin cho biết, buổi sáng cùng ngày, anh Lại Văn Xanh (48 tuổi, quê Bình Thuận) đã xin nghỉ làm tại công ty để ở nhà có việc riêng. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, anh Xanh đi qua dãy trọ của một người bạn mới quen để nhậu.

Công an khám nghiệm hiện trường

Tại đây, trong lúc ăn nhậu thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Người bạn mới quen (chưa rõ danh tính) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Xanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hung thủ sau đó đã trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an TX. Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng và truy bắt đối tượng gây án.

Hương Chi