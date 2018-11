Truy bắt kẻ giết người lúc rạng sáng ở Hải Phòng

Tối 22/11, lãnh đạo Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết lực lượng cảnh sát đang truy bắt nghi can đâm chết anh Lê Trung Hiếu (42 tuổi, ngụ xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) lúc rạng sáng.

Khoảng 1h30 sáng cùng ngày, tại đường Trần Nhân Tông (phường Nam Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng), anh Hiếu cùng nhóm bạn ngồi ở quán nước ven đường, thì bị một thanh niên tên Toàn (chưa rõ lai lịch) đâm sau lưng.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An nhưng tử vong sau đó. Theo kết quả giám định pháp y, anh Hiếu bị đứt động mạch phổi dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Sau gây án, Toàn bỏ trốn cùng con dao tang vật. Theo một nhân chứng, Toàn và Hiếu có mâu thuẫn từ trước, liên quan đến việc mua bán xe máy. Toàn từng nhiều lần tìm anh này để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc đang được Công an quận Kiến An điều tra, làm rõ.

Theo Zing