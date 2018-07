Truy đuổi hai tên cướp 'nhí', shipper va vào xe tải tử vong

Ngày 24/7, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang điều tra làm rõ nghi án thanh niên truy đuổi theo hai đối tượng cướp giật bị tai nạn tử vong. Công an đã bắt giữ hai nghi can thực hiện vụ cướp.

Khoảng gần 16h ngày 23/7, anh L.T.V. (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đi giao hàng cho khách trên đường Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Trong lúc anh V. đang gọi điện cho khách thì hai tên cướp “nhí” áp sát giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Anh V. hô hoán và tăng ga truy đuổi nhưng chạy được một đoạn thì va vào xe tải ngã xuống đường, tử vong. Hai tên cướp “nhí” cùng 15 tuổi bị trinh sát bắt sau đó.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Ngô Bình