Truy tìm 2 thanh niên rút dao uy hiếp cướp xe của cô gái ở Sài Gòn

Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, khoảng 23h đêm 11/8, một cô gái đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Xí thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy vượt lên ép xe vào lề.

Không cướp được tài sản, hai thanh niên vội lên xe tháo chạy khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra vụ việc, cô gái được người dân gần đó ứng cứu và đưa về nhà.