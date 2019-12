Truy tìm tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ trốn

Quảng cáo

Sáng 10/12, Công an TX Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang truy tìm tài xế chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn phường Bình An.

Trước đó, vào sáng cùng ngày nam thanh niên tên Nguyễn Duy Cường (31 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy mang BKS:61D2-017.69 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Bình Dương về Đồng Nai.

Khi xe lưu thông đến đoạn thuộc phường Bình An thì xảy ra va chạm với ô tô chưa rõ biển số. Sau va chạm, nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Tài xế lái ô tô gây tai nạn đã không dừng lại mà nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, anh Cường làm dân quân tại phường Bình An.

Hiện, Công an thị xã Dĩ An đang truy tìm ô tô có liên quan.

Hương Chi