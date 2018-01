Truy tố 4 nhóm lái xe 'rút ruột' dầu máy bay

Theo cáo trạng, Tổng Cty Hàng không Việt Nam Airline giao Cty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Cty Skypec) vận chuyển dầu máy bay (dầu Jet-A1) từ kho cảng Cát Lái, kho B, kho C và kho Thành Lễ của Tổng Cty Xăng dầu Nhà Bè TPHCM về kho của các sân bay: Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Buôn Ma Thuật (tỉnh Đắk lắk), Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng). Cty Skypec ký hợp đồng thuê xe bồn của 4 Cty: Hoàng Nguyên, Hải Âu, Volan để vận chuyển.

Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý trên đường vận chuyển và giao nhận xăng dầu, một số lái xe đã móc nối với các đối tượng bên ngoài do anh em Đoàn Anh Dũng (SN 1983), Đoàn Anh Vũ (SN 1990, cùng trú quận 2, TPHCM) và nhóm Huỳnh Minh Dũng (SN 1969, trú tại thị trấn Nhà Bè), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 1979, trú tại quận 7) cầm đầu để rút trộm dầu trong thời gian dài.

Ngày 9/3/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã bắt quả tang lái xe Ngô Trần Vũ (SN SN 1973) của Cty Hoàng Nguyên cùng một số đối tượng thuộc nhóm Huỳnh Minh Dũng, Nguyễn Ngọc Tuyền đang trộm cắp được 30 lít dầu Jet-A1 từ xe bồn BKS 51C; Bắt quả tang lái xe Lương Hồng Vân của Cty Skypec cùng một số đối tượng thuộc nhóm Đoàn Anh Dũng đang trộm cắp 30 lít dầu Jet-A1 từ bồn xe BKS 29C….

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở và các điểm đối tượng thuê để chứa xăng dầu qua đó thu giữ tổng cộng gần 120.000 lít xăng dầu các loại (Dầu Diezel, dầu FO, xăng pha dầu tạp) với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 160 kẹp chì đã sử dụng, 200 kẹp chì chưa sử dụng, 100 dây kim loại dùng để niêm phong chưa sử dụng, 16 quyển sổ ghi chép việc mua bán xăng dầu…

Ngày 17/3/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản; Tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có”. Trong đó, 2 bị can đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 3/2017, Huỳnh Minh Dũng bàn bạc với các lái xe thuộc Cty Hoàng Nguyên khi vận chuyển dầu máy, câu kết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyền trộm cắp bán cho Trần Văn Tình tổng số 218.310l dầu Jet-A1, giá trị hơn 3,5 tỷ đồng. Đoàn Anh Dũng và Đoàn Anh Vũ móc nối với lái xe của Cty Skypec trộm cắp bán cho Nguyễn Quang Đức gần 190.000 lít dầu Jet-A1 và 66.600 lít dầu DO, tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, nhóm 12 lái xe khác trong quá trình vận chuyển lợi dụng sơ hở, mỗi lái xe đã thực hiện hàng trăm lần trộm cắp với số lượng hàng chục nghìn lít dầu máy bay, thu lợi cả trăm triệu đồng.

Điển hình, lái xe Trần Ngọc Minh đã 817 lần trộm cắp tổng số 24.540 lít dầu Jet-A1 trị giá gần 400 triệu đồng. Lái xe Phạm Văn Hải đã 647 lần trộm cắp 19.410 lít dầu, có giá trị gần 317 triệu đồng. Đối với bị can Châu Thế Phương đã có hành vi tiêu thụ tài sản do các lái xe trộm cắp đem bán hơn 267.000 lít dầu các loại.

Nguyễn Hoàn