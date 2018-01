Truy tố 45 đối tượng đánh bạc trong vườn cà phê

Thuê tài xế chở con bạc vào vườn ca phê mở sới

Cáo trạng nêu, trong thời gian từ tháng 1/2017 đến 29/6/2017, Trần Duy Hải (SN 1987, trú tại tỉnh Đắk Lắk) cùng đồng phạm đã tổ chức cho hàng trăm đối tượng đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền, sử dụng bãi đất trống trong dãy cà phê, hồ tiêu của ông Hoàng Ngọc Hùng, ở thôn 1 xã Cư Suê (Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) làm sới bạc.

Để tổ chức đánh bạc, các bị can đã chuẩn bị những tấm bạt để trải dưới nền đất và che phía trên, dùng các bóng đèn LED chiếu sáng bằng nguồn điện ắc quy và bố trí khu vực nấu ăn để phục vụ các con bạc. Cụ thể Nguyễn Văn Quang chịu trách nhiệm thuê người điều khiển ô tô các loại 7, 12, 16 chỗ chở các con bạc vào sới. Nguyễn Quốc Ngọc và Thạch Vương quản lý điều hành chung và trực tiếp chỉ đạo, sắp xếp các đối tượng bảo vệ, bảng vị, xóc cái tại sới bạc…

Trần Duy Hải được Nguyễn Quốc Ngọc nhận vào làm quản lý, giữ trật tự chung từ tháng 1 đến 29/6/2017 với nhiệm vụ quán xuyến, giám sát hoạt động. Ngoài ra, Hải còn làm tín dụng cho các con bạc vay tiền tại sới. Tổng thu nhập mỗi tháng của Hải khoảng 50 triệu đồng.

Các bị can khai, mỗi ngày, các đối tượng trên tổ chức đánh bạc vào khung giờ từ 13h đến 16h30 và từ 22h30 đến 3h hôm sau. Chiếu bạc được chia làm 2 phần chiếu lớn để các con bạc đánh số tiền từ 1 triệu đồng trở lên, chiếu nhỏ để các con bạc đánh từ 1 triệu đồng trở xuống. Các con bạc ngồi thành nhiều lớp xung quanh chiếu bạc bằng ghế nhựa.

Các con bạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Truy nã 3 đối tượng cầm đầu bỏ trốn

Ngày 29/6/2017, khi Trần Duy Hải cùng đồng phạm đang tổ chức khoảng 100 con bạc đánh bài dưới hình thức sóc đĩa thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh Tây Nguyên bắt quả tang, thu giữ 259 triệu đồng, 41 điện thoại di động, các dụng cụ để đánh bạc. Thu trên người các đối tượng đánh bạc hơn 137 triệu đồng, 26 điện thoại di động, thu tại sới bạc 16 ô tô 2 xe máy của các đối tượng tổ chức đánh bạc, sử dụng chuyên chở các con bạc và đi cảnh giới.

Kết quả điều tra xác định, đây là sới bạc được tổ chức quy mô lớn và rất tinh vi, muốn vào được sới bạc phải do xe của sới đưa đón, dọc đường có bố trí nhiều người canh gác, người dân bình thường không vào được. Quá trình điều tra, hầu hết các bị can đã khai nhận hành vi đánh bạc và bị cơ quan công an bắt quả tang.

Cơ quan điều tra xác định căn cứ quy mô, số tiền thu giữ trên chiếu bạc, lời khai các đối tượng, đủ căn cứ xác định các bị can phạm tội đánh bạc và cùng phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong đó, Phạm Thị Kim Vân phạm tội trong khi đã tái phạm và đang được tạm hoãn thi hành 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Nguyễn Hòa, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Văn Toàn phạm tội đang trong thời gian thử thách của bản án khác. Châu Thị Thanh Thủy phạm tội trong khi đang trốn truy nã thi hành bản án do TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt 1 năm tù về tội đánh bạc.

Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Quốc Ngọc, Thạch Vương là quản lý, Võ Quốc Anh làm hồ lỳ, Võ Phi Sơn làm xóc cái tại sới bạc đều đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Nguyễn Hoàn