Truy tố nam sinh viên tung clip nóng người yêu cũ

Quảng cáo

VKSND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án để xét xử đối với bị can N.Đ.H. (SN 1994, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) về tội “Làm nhục người khác” được quy định tại các điểm a, e, khoản 2 Điều 155 của Bộ luật hình sự.



Do có tình cảm yêu thương nhau nên trong thời gian từ tháng 3/2017 đến khoảng tháng 10/2018, H. và L. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau tại nhà nghỉ. Trong đó, ngày 10/8/2018, khi H. và L. quan hệ tình dục với nhau thì H. sử dụng điện thoại di động của H. quay lại video có thời gian khoảng 2 phút 30" để làm kỷ niệm.



Đến khoảng tháng 10/2018, do có nhiều bất đồng trong cuộc sống và tập trung cho việc học tập nên L. chủ động chia tay và cắt đứt liên lạc với H. nhưng H. không đồng ý chia tay. Tức giận việc L. chia tay, gọi điện cho L. nhưng không nghe máy nên H. nhắn tin qua mạng điện thoại và mạng xã hội Zalo, Facebook của H. để chửi mắng.



Ngày 11/3/2019, H. sử dụng tài khoản Facebook của mình gửi đoạn video quay lại cảnh nóng của H. và L. ngày 10/8/2018 cho qua tài khoản facebook của L. với lời nhắn “Tao sẽ gửi clip này cho bạn bè của mày”.



Đến ngày 14/3/2019, H. sử dụng tài khoản Facebook của mình gửi đoạn clip trên cho anh ruột của L. với lời nhắn “còn nữa, có cả clip này kia nữa, chú mày coi clip đó kẻo lại bật ngửa ra mà ói máu”, đồng thời H. sử dụng tài khoản facebook khác có tên “Vinh Văn” gửi cho bàn bè của L. nhằm mục đích làm cho L. xấu hổ với gia đình, bàn bè và không yêu ai được nữa.



Sau khi gửi video cho những người trên, H. sợ bị phát hiện nên đã xoá bỏ video. Do xấu hổ nên L. không dám đến lớp học, không dám gặp mọi người và phải nghỉ học một thời gian. Cảm thấy nhục nhã với mọi người nên ngày 19/3/2019, L. làm đơn gửi Công an huyện Định Quán tố cáo hành vi của H.



Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Định Quán, H. đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Theo Bảo vệ Pháp luật